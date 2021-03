Pocas jugadoras como Silvia Domínguez o Laia Palau, las dos capitanas de Perfumerías Avenida y Uni Girona, pueden presumir de haber jugado unas cuantas Final Four y haber conquistado el título. En 2012, ambas jugadoras y amigas de la selección española lo consiguieron juntas en el mismo equipo, el Ciudad Ros Casares de Valencia. Ahora son rivales y pelearán por obtener un nuevo billete para la Final Four del mes de abril.

“The #EuroLeagueWomen Quarter-Finals are here: Who will reach the Final Four? ��“