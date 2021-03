Los cuartos de final de la Euroliga vuelven en modo burbuja a Salamanca. Del 17 al 19 de marzo Perfumerías Avenida, Spar Girona, Fenerbahce y Galatasaray se juegan su pase a la Final Four. El emparejamiento entre Perfumerías y Girona asegura la presencia de un equipo español en la final.

Será el cuarto enfrentamiento entre ambos esta temporada.

La Junta de Castilla y León ha suavizado las medidas sanitarias y ha autorizado la presencia de público en el Pabellón Würzburg. Se permitirá un aforo del 33%, aproximadamente 800 espectadores. Un gran aliciente, sobretodo para el Perfumerias, que podrá volver a sentir el aliento y el apoyo de sus aficionados.

