La abultada derrota del Madrid en el Clásico (5-1) ha sido la gota que ha colmado el vaso y ha terminado con la destitución de Julen Lopetegui como técnico del Real Madrid. Su sustito, de manera interina, será Santiago Solari.

El vasco, de 52 años, ha sido cesado de su cargo solo 139 días después de ser anunciado como entrenador del conjunto blanco. Es decir, que Lopetegui solo ha durado cuatro meses y 17 días al mando de los madridistas lo que lo convierte en el segundo entrenador más breve de la era Florentino Pérez, solo por detrás de García Remón que apenas estuvo en el cargo 101 días, en 2004.

Han sido unos meses convulsos en los que nadie, ni siquiera el propio Lopetegui, habrían adivinado todos los movimientos y ajetreos que se le venían encima. A continuación, repasamos las fechas claves en las que Lopetegui pasó del sueño del Mundial al fracaso con el Madrid.

Ese día, el técnico vasco se comprometió con España hasta la Eurocopa 2020 Su buena racha con la selección, con la que no había perdido ninguno de los 20 partidos disputados (14 victorias y 6 empates) hacían soñar a España con una buena actuación en el Mundial de Rusia.

Lopetegui, y los 23 hombres elegidos por él, llegaron a Krasnodar soñando con el Mundial . Y es que a su racha de no conocer la derrota, el vasco sumaba otro récord, el de partidos consecutivos marcando. Con el guipuzcoano en las riendas de la selección, España había marcado al menos un gol en todos los partidos, lo que igualaba la mejor serie histórica con 20 partidos consecutivos viendo puerta.

10 julio: Cristiano deja el Madrid y ficha por la Juventus

En esta ocasión, Lopetegui no era el centro de la noticia, pero la marcha de CR7 a la Juve se convertiría, a la postre, en una fecha clave para el guipuzcoano. Con la salida del portugués, Lopetegui no solo perdía perdió al máximo goleador de la historia blanca, si no que tenía ante sí el reto de construír al ‘Madrid post-Cristiano’.