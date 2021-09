El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, no se ha planteado dimitir ni tiene miedo por perder su puesto de trabajo en la capital de España, además de justificar la suplencia del capitán Iker Casillas como una mera "decisión técnica" tras la derrota ante el Málaga (3-2) en La Rosaleda.

"No me he planteado dimitir y no temo por mi puesto. El fútbol es fútbol y yo no soy un niño que esté en el mundo desde hace dos días. Lo que cuenta es el hoy y no el ayer", comentó el técnico portugués, quien comenzó su discurso recordando la Liga conquistada la pasada campaña. "El año pasado nosotros estábamos arriba y ahora nos toca debajo", dijo.

"Si yo sintiera que los jugadores no quieren.. soy demasiado honesto para continuar en una lucha perdida. Pero los jugadores han demostrado que quieren. Hoy han hecho un partido para ganar y también contra el Espanyol, pero no tenemos suerte. Nos tiran tres veces y nos meten tres goles", comentó Mourinho.

Además, el entrenador portugués admitió que la ausencia de Casillas corresponde a un "aspecto técnico". "Es una decisión mía, no hay nada más. El entrenador analiza la situación, mira los jugadores que tiene a disposición y elige a su equipo para jugar. Ahora podéis inventar las historias que queráis", apuntó.

"La portería no era el problema del equipo, el problema es global", dijo Mourinho quien asentó con la cabeza al ser preguntado si el estado de forma de Adán es mejor que el del mostoleño. "Las opiniones válidas son las de mis asistentes y ya está. Además, no significa que el resultado sea culpa del otro portero que ha jugado", aseveró.

"Ahora hay que ser realistas. Si miramos la diferencia actual no habrá motivación, pero sí pensamos en el Real Madrid ya tenemos motivación más que suficiente. No necesitamos más -independientemente de la clasificación- para seguir jugando con la dignidad que lo hicimos hoy", señaló.

"Tenemos que asumir la responsabilidad de que no estamos haciendo un buen campeonato. Hay cosas de las que no me gusta hablar y hoy nos quedamos con la tristeza de perder, pero tranquilos por haber hecho nuestro trabajo lo mejor posible. No es una justificación, pero tampoco me deja contento. No huyo de responsabilidades aunque la distancia con el líder sea insuperable", apuntó.

Por último, Mourinho explicó que no tiene nada "en contra" del Málaga ni de la ciudad tras sus declaraciones, hace más de dos años, diciendo que "jamás" entrenaría a la entidad de Martiricos. "No lo haré como con muchos otros clubes. Soy libre de decidir donde quiero trabajar. No tengo nada en contra de Málaga", reiteró un cabizbajo Mourinho.