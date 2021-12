Termina la Eurocopa 2012 y aparte del resultado deportivo, con esa histórica goleada a Italia en la final, quedan en el recuerdo un sinfín de anécdotas y curiosidades. Algunas son más simpáticas que otras, desagradables, pero todas tienen en común que son esos pequeños detalles, que luego son introducidos en charlas entre amigos con la frase "¿te acuerdas de...?".

Internet, sin duda, contribuye en gran medida a ampliar y mantener nuestra memoria de los grandes eventos. Pero también es una fuente. Fue el caso de una imagen que se difundió en las redes sociales tras el partido de España contra Italia (1-1).

Los españoles hicieron buen uso del botón "compartir" de Facebook y el 'retuit' de Twitter a raíz de un fotomontaje con Andrés Iniesta rodeado de jugadores italianos y Oliver Atom, protagonista de la serie de 'anime' Campeones, en una situación similar.

El héroe del Mundial 2010 para España fue el jugador destacado del partido y siempre es objetivo de un marcaje especial por parte de los rivales de la Roja. Una imagen simpática y positiva para un torneo que no empezó con las mejores sensaciones en lo deportivo para los nuestros.

Los nuestros se quejaron amargamente de que no se regara el césped antes del partido. La razón esgrimida fue que Italia se negó y hacía falta unanimidad. Pero también quisieron dejar claro que no suponía una excusa. Los 'azzurri' han estado continuamente relacionados con los nuestros, ya que, además de disputarse la final del torneo, hubo tiempo para preparar un 'biscotto' que nunca llegó a ponerse sobre la mesa.

Se puede protestar después y se puede hacer antes, como los portugueses por la designación del colegiado turco Çakir para dirigir la semifinal contra España. Los medios lusos llegaron a recordar el ya mítico "¿por qué?" de Mourinho.

Boicot a Ucrania

No hubo demasiadas mieles antes del inicio, por el boicot político a Ucrania en solidaridad con la exprimera ministra, Yulia Timoschenko, procesada por un sospechoso caso de abuso de poder, y la sombra de la prostitución, objeto de diversos actos reivindicativos del grupo de mujeres Femen.

Los ucranianos fracasaron en su intento de promocionar al cerdo 'Funtik' como sustituto del pulpo 'Paul', mientras que los polacos tenían a la elefanta 'Chita'. Aquí en España, en Benalmádena (Málaga) teníamos a la nutria 'Maya', pero a pesar de sus aciertos nunca llegó a tener el gancho mediático de 'Paul', convertido en 2010 en icono nacional pese a ser alemán, y llorado por todo un país futbolístico el día de su muerte.

No tuvieron suerte los anfitriones del torneo, que no lograron pasar de la primera fase e, incluso, vieron como no subía a su marcador un gol fantasma marcado ante Inglaterra y se abría, de nuevo, el debate sobre el uso de las tecnologías en el fútbol.

Polonia, la otra 'pata' de la organización, vivía ajena a las controversias políticas. El Nacional de Varsovia fue una fiesta antes y durante el partido inaugural de la selección anfitriona contra Grecia, pero el árbitro español Velasco Carballo quiso compartir protagonismo con los equipos.

Sin embargo, la fiesta pudo acabar en tragedia con motivo del partido contra Rusia, país con el que aún hoy existen demasiadas rencillas. Más de cien detenidos y varios heridos por las peleas entre hinchas dejan un sabor amargo en el balance de la organización polaca.