El delantero italiano Mario Balotelli, del Manchester City inglés, se ha mostrado contundente ante cualquier comportamiento racista en la próxima Eurocopa, a la que acudirá con la 'azzurra', y además de tener claro que abandonará el campo si se produce, advierte que matará al que ose lanzarle un plátano.

La polémica ha surgido en los últimos días después de el exinternacional inglés Sol Campbell recomendase en el programa Panorama de la cadena británica BBC a los aficionados no viajar a la Eurocopa 2012 por el riego de ataques racistas. "Quedaos en casa, vedlo por la televisión. No os arriesguéis porque podríais volver en un ataúd", dijo.

Ucrania rechazó estas acusaciones de racismo publicadas en los medios británicos y aseguró que habían sido ideadas para desacreditar a la exrepública soviética durante la Eurocopa que coorganiza con Polonia el próximo mes, considerándolas "un problema inventado y mitificado", según el portavoz del Ministerio ucraniano de Exteriores Oleh Voloshyn.

Y ahora ha sido el díscolo Balotelli tiene claro que no consentirá ninguna ofensa. "Si hay racismo, dejaría el terreno de juego y me voy a casa. El racismo es inaceptable, no puedo soportarlo, estamos en 2012, no puede suceder. Si alguien me lanza un plátano en el calle, iré a prisión porque le mataré", indicó en declaraciones recogidas por la web de la BBC.