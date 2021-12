El Codacons, asociación italiana a favor de los consumidores, se ha puesto a disposición de cualquier persona o colectivo homosexual que se haya visto afectada por las "graves declaraciones" de Antonio Cassano, para "actuar legalmente" contra el italiano, cuyas palabras considera que podrían resultar "peligrosas".

"Al Codacons no le bastan las disculpas de Antonio Cassano tras las graves declaraciones contra los homosexuales", indica en su web el Codacons, donde anuncia "una demanda colectiva por daños y perjuicios contra el jugador".

Así, comunica a todos "los homosexuales que se hayan sentido ofendidos o dañados por las afirmaciones de Cassano", que el organismo puede "actuar legalmente contra el futbolista y pedir una compensación por los daños morales causados". "Para ello ponemos a disposición de personas y colectivos gays nuestro servicio jurídico legal con el fin de emprender una acción colectiva contra el jugador", añade.

“Dañan la dignidad de los homosexuales y pueden resultar peligrosas“

Para el organismo, "las disculpas" del futbolista del AC Milan "parecían obligatorias", pero reitera que sus palabras "dañan la dignidad de los homosexuales y pueden resultar peligrosas". "No por su contenido banal, sino porque provienen de un gran jugador, seguido e imitado por niños y aficionados en todo el mundo", sentencia.

El mediapunta 'rossonero' causó polémica el martes después de declarar en rueda de prensa que esperaba que "no haya maricones en el vestuario", después de que en un programa de la televisión italiana se informase que había dos internacionales gays en la 'azzurra'.

“Lamento sinceramente que mis comentarios hayan causado controversia“

De todos modos, rectificó horas después pidiendo disculpas, que no han sido suficientes para la asociación italiana. "Lamento sinceramente que mis comentarios hayan causado controversia y protestas de los grupos gays. La homofobia no es un punto de vista que yo comparta. No quise ofender a nadie ni, en absoluto, poner en cuestión la libertad sexual de ninguna persona", indicó.