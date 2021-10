RUMORE RUMORE

18.55. El United preguntará por Silva y Villa

Al ya mencionado interés del Manchester United por Silva, se une también el interés por su compañero Villa. Después de ser objeto de deseo de Real Madrid y Barcelona, el conjunto de Alex Ferguson va a por el dúo atacante valencianista aprovechando que ambos equipos jugarán un amistoso la semana que viene. (The People) El fichaje de Xabi Alonso por el Real Madrid parece estar cada vez más cerca, según AS . José Ángel Sánchez, Director General Ejecutivo del club, se ha reunido con Christian Purslow, Director Ejecutivo de los 'reds', para intentar acercar posturas por el traspaso del tolosarra.Aunque la situación parecía seguir en un punto muerto, parece que ambos clubes están intentando terminar definitivamente con otro largo culebrón de verano. Si se termina concretanto el fichaje, Xabi sería el quinto español en llegar a la casa blanca esta temporada.El extremo francés no se resigna a continuar esta temporada en el equipo almán y no descarta su salida esta misma temporada. "Se ha especulado mucho sobre mi futuro, pero lo cierto es que todavía no hay nada decidido".Ribéry protagonizó uno de los culebrones del verano por su posible fichaje por el Real Madrid, pero los directivos del Bayern fueron claros desde el principio y se mostraron firmes en su intención de no dejar escapar a la perla francesa así como así. Ahora Ribéry vuelve a abrir la puerta a su marcha del equipo de Van Gaal.El centrocampista holandés Rafael Van der Vaart ya se confiesa resignado a concluir su aventura en el Real Madrid. En unas declaraciones recogidas por el diario De Telegraaf asegura que Pellegrini le ha dicho "que la mayor parte del tiempo la pasaré en el banquillo". Así las cosas, 'Rafa' ya piensa en su futuro y su antiguo equipo, el Hamburgo, es una opción, "pero Alemania no es la única posibilidad como nuevo destino", añade.El FC Barcelona no tiene prisa en cerrar sus refuerzos, pero tampoco se muestra de brazos cruzados. Fieles a la filosofía de Pep Guardiola, con calma, siguen pensando en un fichaje para el centro de la defensa y no se olvidan de Chygrynskiy, del Shakhtar ucraniano. Según publica el diario Sport , el club culé puede mover ficha antes del viernes, aunque no piensa en ofrecer los 30 millones que le piden por el zaguero.El Manchester United sigue teniendo los bolsillos llenos después de los 96 millones que le dio el Madrid por Cristiano Ronaldo. El conjunto que dirige Alex Ferguson no renuncia a la contratación del extremo canario del Valencia y, de acuerdo con lo publicado en News of the World , está dispuesto a ofrecer cerca de 30 millones de euros.El Real Madrid y el Inter han llegado a un acuerdo para el traspaso en calidad de cedido del jugador holandés Wesley Sneijder , de 25 años, al club italiano, aseguró hoy el diario deportivo La Gazzetta dello Sport , que precisó que sólo falta el visto bueno del futbolista. (Efe)El Inter y el Real Madrid, según el diario, están negociando desde hace varias semanas y Florentino Pérez, el presidente del club blanco, pretende lograr "por lo menos 18 de los 27 millones de euros pagados en 2007 por su predecesor, Calderón, para lograr el traspaso por parte del Ajax".Como ya se había desvelado, el Liverpool ya tiene pensado el sustituto de Xabi Alonso si finalmente se va al Madrid: Alberto Aquilani. Muy seguro parece estar de la marcha del centrocampista español, puesto que el diario Daily Star habla de una oferta de 21 millones de euros por el medio de la Roma."Más no puedo hacer", ha asegurado Xabi Alonso, quien ve cómo no se concreta su llegada al Madrid pese a los esfuerzos que está llevando a cabo. El tira y afloja entre el club blanco y el Liverpool tiene molesto al centrocampista internacional, que reparte las culpas entre ambos equipos, según publica Marca . Mientras, el mismo diario asegura que Florentino tiene un enésimo 'Plan B': se trata del belga Steven Defour, de tan sólo 21 años y juega en el Standard de Lieja.