Sneijder, posible compañero de Eto'o

Van der Vaart: "No tiene sentido quedarse en el Real Madrid"

El Real Madrid y el Inter han llegado a un acuerdo para, de 25 años, al club italiano, según informa el diario deportivo La Gazzetta dello Sport, que precisó que sólo falta el visto bueno del futbolista.El Inter y el Real Madrid, según el diario, están negociando desde hace varias semanas y Florentino Pérez, el presidente del club blanco,de euros pagados en 2007 por su predecesor, Calderón, para lograr el traspaso por parte del Ajax".Al parecer, siempre según las mismas fuentes, Pérez y Massimo Moratti, el dueño del Inter, ya habrían alcanzado un acuerdo de principios, por valor de 3-4 millones de euros por la cesión, con derecho de compra por valor de 18 millones de euros.Sólo falta el "sí" del jugador, que de momento -subraya el diario- está, "con poca delicadeza".El futbolista holandés del Real Madrid Rafael Van der Vaart ha mostrado su descontento ante su situación actual en el vestuario blanco, en la que el nuevo entrenador, el chileno Manuel Pellegrini, ha reconocido públicamente que no precisa de sus servicios para la presente temporada."El técnico me dijo que. Por lo tanto, no tiene sentido quedarse aquí y buscaré alguna oportunidad en otro club", afirmó el mediocampista en declaraciones al diario holandés 'De Telegraf'.Además, el ex jugador del Hamburgo y del Ajax de Amsterdam e internacional 'oranje' manifestó que "seguramente" le utilicen como forma de inversión. "El Real Madrid todavía quiere cobrar mi precio de compra -en torno a 16 millones según el rotativo holandés- para hacer caja. Por eso sé que debo esperar a que llegue una buena oferta", concluyó.