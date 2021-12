RUMORE RUMORE

17.15. Giovani Dos Santos, interesa al Deportivo

El mejicano y ex jugador del barcelona, Giovani Dos Santos, podría ser el preferido por Miguel Ángel Lotina para sustituir a Lafita en el caso de que éste retornara al Zaragoza según afirma EFE.El jóven jugador recaló el verano pasado en el Tottenham inglés después de que Guardiola no contara con él. Dos Santos fue uno de los destacados de ayer en la victoria de los de Aguirre sobre Estados Unidos por 5-0 en la final de la Concacaf. A principios de este mes, se rumoreó incluso con un posible interés de Mourinho en fichar para el Inter al azteca.Fernando Morientes podría tener la oportunidad de jugar esta temporada en un equipo de primer nivel que disputa incluso la Champions League. Según publica ' L'Equipe ', El entrenador del equipo galo, Didier Deschamps, ha invitado al 'Moro' a incorporarse al equipo marsellés.Morientes se sentiría encantado de poder llegar a jugar en el Olympique en la liga francesa, la cual conoce de sobra de su etapa en el Mónaco. "todo parece bueno: Deschamps, la Champions...está al 99%", concluyó el delantero de Sonseca.Uno de los descartes de Pellegrini mantiene en vilo a media Europa. Por un lado el Milán, que tras la negativa del Sevilla por Luis Fabiano , parece haber puesto al holandés en su punto de mira según afirma el diario deportivo italiano ' Il Corriere dello Sport '.El delantero que desea recalar en la Premier, mantiene la esperanza de convencer a Wenger para ser el sustituto perfecto del togolés Adebayor, recientemente fichado por el City. En el caso de que a los 'Gunners' no les convenciera la 'opción Huntelaar', su objetivo sería el atacante montenegrino Mirko Vucinic que juega actualmente en la roma, donde se encuentra feliz pero no descarta cambiar de aires, como así publica ' Tuttosport '.Massimo Moratti quiere fichar al delantero del Sampdoria Antonio Cassano, informa hoy el diario deportivo italiano " Corriere dello Sport ". Según el rotativo, Moratti ya ha hablado con el club genovés, que estaría dispuesto a venderlo, pero el problema para llevar a cabo la operación está en el entrenador interista, el portugués José Mourinho.El técnico luso prefiere hacerse con los servicios de su compatriota Anderson Luiz de Sousa "Deco" y del argentino Angel Di Maria, que juegan en el Chelsea y en el Benfica, respectivamente. Según el "Corriere dello Sport", Mourinho sigue presionando a la directiva para tener estos dos refuerzos, por lo que Moratti deberá convencerle de la idoneidad de la compra de Cassano.El precio del ex madridista es de 20 millones de euros,, en virtud de una cláusula presente en su contrato con el Sampdoria.Según publicó el portal italiano ' Calciomercato ', el próximo dueño del R.C.D. Mallorca, Carlos González, estaría dispuesto a convencer a Figo para que juegue otro año más después de anunciar su retirada.El empresario, que presumiblemente se hará con la mayoría de acciones del club balear, ya anunció la semana pasada su intención de convertir al Mallorca en un equipo fuerte que luche por estar en Europa. Además de Figo, han sonado también los nombres de Riquelme y Battaglia. ¿Convencerá al luso de 36 años para que vuelva?Según publica el diario francés ' L'Equipe ', el jerezano Dani Güiza podría recalar en el Olympique de Lyon para ocupar la plaza de delantero centro goleador que ha dejado desierta Benzema con su traspaso al Real Madrid. El equpio galo ha podido ofrecer al Fenerbahce 12 millones de euros por el español.Han sonado nombres para el club francés como los de Chamakh o Gignac, y es que parece que los fichajes de Michel Bastos y Lisandro López no parecen haber convencido al entrenador Claude Puel.A esto habría que sumar que Güiza está deseando abandonar Turquía, sobre todo después de la marcha de su defensor Luis Aragonés.El Liverpool niega que exista un acuerdo económico con el Real Madrid para el traspaso del centrocampista español Xabi Alonso y aseguró que el jugador seguirá junto a sus compañeros en la gira del club por Asia.Un portavoz del Liverpool dijo a la agencia de noticias PA: "Xabi está con nosotros en Singapur y se entrenará con el resto del equipo. Se lesionó antes del partido que jugamos en Tailandia y la gente puede decir lo que quiera sobre este tema".El portavoz se refería a lo publicado por la prensa deportiva española acerca de que Alonso no jugó el partido disputado por el equipo el miércoles en Bangkok por el acuerdo con el Madrid."No ha habido ningún acuerdo con nadie para su traspaso", añadió el portavoz sobre las informaciones que aseguran que en Anfield habrían decidido aceptar una oferta del club de Chamartín de 35 millones de euros (49,5 millones de dólares).Pese a que el jugador ha expresado su deseo de salir de Anfield, las fuentes citadas por la PA aseguraron que una vez que se recupere de unos leves problemas en el tobillo Alonso estará en disposición de jugar el domingo en Singapur, un día antes de que el Liverpool regrese a casa para completar su pretemporada.El Stuttgart ha dado por fracasado su intento por fichar al delantero holandés Klaas-Jan Huntelaar, a las órdenes del Real Madrid, y ha lamentado que el jugador no se haya atenido a los plazos de un preacuerdo al que habían llegado."No estamos dispuestos a que se nos dé largas", afirmó el director deportivo de Stuttgart, Horst Heldt, a través de la página de internet de ese club de la Bundesliga.El fichaje de Hunterlaar por los alemanes se daba por hecho ya que, según informó el popular diario "Bild" hace dos días, el jugador había llegado a un acuerdo con ese club, aunque seguía negociando una liquidación con el Real Madrid.Según parece, el holandés no estaba del todo convencido y en realidad preferiría fichar por el FC Arsenal o el Chelsea. Según ha publicado Sport , el fichaje de Xabi Alonso por el Real Madrid está más cerca que nunca. Florentino ha preparado una oferta irrechazable. El club madrileño pagará 35 millones de euros para hacerse con los servicios del tolosarra. Por ese dinero Benítez está dispuesto a negociar.En los primeros contactos entre Madrid y Liverpool, Florentino ofreció 25 millones por el centrocampista más Arbeloa, una cifra irrisoria para los 'reds'.Ahora parece que este ataque por Xabi será definitivo y el Madrid contará con el segundo español en llegar esta temporada y un refuerzo imprescindible para el centro del campo.Álvaro Negredo puede ser la solución para que Liverpool y Real Madrid retomen las negociaciones por Xabi Alonso. El canterano es la carta que tiene guardada el conjunto blanco en la manga para vestir de blanco al centrocampista internacional.Una vez comprobadas las diferencias económicas que dificultan el acuerdo por Xabi Alonso, la figura del canterano blanco puede ser fundamental para encontrar una fórmula de entendimiento entre Liverpool y Real Madrid.El conjunto inglés está muy interesado en el fichaje de Negredo y su presencia en la operación sí puede terminar de convencer a Rafa Benítez, que necesita reforzar el ataque. Por parte del jugador no habría ningún problema. Negredo quiere salir del Real Madrid y el Liverpool lo considera un destino ideal.El hipotético fichaje del central de Chelsea John Terry por el Manchester City podrá dar un giro en las próximas horas, aunque mientras algunos diarios ingleses apuntan a un importante aumento de sueldo del club londinense para retener al jugador, otros desvelan una nueva oferta espectacular del City.Así, de acuerdo con 'The Sun', el Chelsea aumentará los emolumentos del futbolista de 130.000 a 150.000 libras a la semana, mientras que el 'Daily Mail' le pagaría hasta un millón al mes, 250.000 a la semana.La subida de sueldo en su club, le convertiría en el mejor pagado de la plantilla, junto a Frank Lampard, mientras que la promesa del City le colocaría entre los más reconocidos económicamente del continente.El entrenador del Tottenham, Harry Redknap, confirmó su interés en el fichaje del delantero holandés del Real Madrid Klaas-Jan Huntelaar. El ariete, que no viajó con el equipo blanco a su 'stage' de pretemporada en tierras irlandesas, rechazó finalmente cerrar su marcha al Stuttgart y parece que ahora su futuro está cada vez más cerca de la 'Premier League'.El Real Madrid tiene claro que no cuenta con sus servicios y al comentado interés del Arsenal o incluso del Chelsea, se ha unido el confirmado de los 'Spurs'. "El chico es muy buen goleador y sigo interesado en él", expresó Redknap.Ernesto Valverde entrenador del Villarreal, se mostró satisfecho ante la posible contratación por su club del delantero brasileño Nilmar da Silva, ya que considera que este jugador seria un refuerzo de garantías y de alto nivel.El fichaje de Nilmar podría quedar cerrado en las próximas horas, tal y como adelantó el miércoles el consejero-delegado del club, José Manuel Llaneza."Nilmar es un muy buen jugador, rápido, que encuentra espacios y que puede aportar muchas cosas al equipo", dijo Valverde, quien agregó que, pese a que el fichaje parece estar cerca, hay que ser cauto hasta que esté definitivamente cerrado.El defensa del Liverpool, Jamie Carragher, confia en la continuidad en el club de Xabi Alonso, al que considera uno de los mejores de la plantilla. "El sentimiento en el equipo es que es un gran jugador, y no quieres perder a ese tipo de futbolistas, espero que pueda resolverse lo antes posible", afirmó en l aprensa inglesa.Así, espera que el club pueda retenerle y conseguir que siga liderando el centro del campo del equipo: "Si el club cree que es lo mejor para sus intereses, a veces tiene que hacer lo que es mejor para la entidad".Además, no cree que este caso vaya a pasarle factura al jugador para el futuro. "Todos tenemos que pasar por este tipo de situaciones, afortunadamente yo no, pero espero que se resuelva lo antes posible", deseó.Miguel Pardeza, director deportivo madridista y segundo de Valdano analizó toda la actualidad del club blanco. el director aseguró que "hasta el 31 de agosto no hay nada descartado", pensando en Xabi Alonso y Ribéry, en el punto de mira del Real Madrid. Además, Pardeza confirmó en 'Intermedio' que Granero ya es jugador del Real Madrid.El director deportivo merengue no quiso descartar nada hasta que se cierre el mercado, el último día de agosto. Pardeza comentó que el Madrid no descarta la llegada de Xabi Alonso o Ribéry hasta el 31 de agosto, aunque "las posturas con el Liverpool y el Bayern están lejanas".El Manchester City va a hacer un último intento para fichar al capitán del Chelsea, John Terry, al que ofrecerá un salario anual de 13 millones de libras (15 millones de euros o 21,5 millones de dólares), informa hoy el "Daily Mail".Este diario asegura que el propietario del City, el jeque Mansour Bin Zayed, le ha dicho al director deportivo y entrenador del equipo, Mark Hughes, que hay que lograr la contratación de Terry "cueste lo que cueste" antes del próximo fin de semana. Además de la cuantiosa ficha, que sería la más elevada de la Premier, los "blues" estarían dispuestos a pagar un traspaso de 50 millones de libras (58 millones de euros o 82,5 millones de dólares) para que Terry se mude al norte de Inglaterra.En el City ven al internacional inglés, que cumplirá 29 años en diciembre, como una pieza fundamental para conseguir que el club compita al más alto nivel y ya han hecho dos ofertas en firme al Chelsea por el jugador por valor de 32 millones de libras.Parece que al Real Madrid se le complica deshacerse del jugador holandés, Klaas-Jan Huntelaar. Y es que el delantero ha decidido romper el acuerdo que tenía con el Stuttgart y finalmente no fichará por el equipo alemán.Cuando parecía que estaba cerrado con todas las partes, el jugador se ha echado atrás y no jugará en la Bundesliga. El equipo germano había llegado a un acuerdo con el Madrid por el que el equipo blanco ingresaría 18 millones de euros más dos si se cumplían unos objetivos.Ahora el jugador vuelve a estar en el mercado y parece que uno de los equipos que podría estar interesado en hacerse con Huntelaar es el Arsenal. El internacional holandés volverá a estar a las órdenes de Pellegrini cuando el equipo blanco vuelva a los entrenamientos.Según el diario As, el Madrid hizo efectiva el miércoles la opción de recompra de cuatro millones de euros que tenía sobre Granero. El madrileño podría ser el séptimo fichaje de Florentino.Si se confirma su llegada, ya serían ocho los canteros con los que cuenta Pellegrini para su plantilla. Granero podría haber firmado por cuatro temporadas.La salida de Granero no le supone un problema grave al Getafe puesto que tenía previsto hacer caja con él. Sobre la mesa, tres ofertas: del Valencia, de un equipo de la Premier y de la Liga rusa. Además, esos cuatro millones le servirán para acometer el fichaje de un mediocentro defensivo, prioridad de Michel. Parejo no entra en la operación debido a su alta ficha (un millón).