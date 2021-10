RUMORE RUMORE

21.00. El futuro de Jesús Gámez sigue en el aire

El presidente del Málaga, Fernando Sanz, se ha referido al futuro de Jesús Gámez y a su posible fichaje por el Sevilla: "a día de hoy, es jugador del Malaga, su traspaso se rompió y hoy es del Málaga pero no se lo que puede pasar mañana".Sanz no descartó que el jugador se quede en el conjunto malacitano: "Jesús Gamez tiene la cabeza bien amueblada y si se tiene que quedar, no pasa nada".El dirigente se refirió a las negociaciones que están manteniendo con el Sevilla. "Nos han propuesto buscar un nuevo escenario, donde hay posturas lejanas; ellos nos proponen otro escenario y nosotros, hemos puesto unas condiciones y estamos esperando que nos contesten", señaló.El agente de Luis Fabiano, Jose Fuentes se ha mostrado pesimista respecto al fichaje del brasileño por el Milán. "El Milán ha hecho una oferta de 14 millones, una cifra que desprecia al jugador. El Sevilla no puede hacer esta operación y tiene toda la razón", aseguró el representante en declaraciones a calciomercato.it. Fuentes espera una nueva ofensiva del conjunto italiano. "Ahora esperamos una segunda oferta por Luis Fabiano, si el Milan no la hace será que no tiene mucho interés en fichar al jugador"."Era optimista la semana pasada, hoy lunes no lo soy. Me estoy dando cuenta de que el Milán no quiere fichar a Luis Fabiano, si lo quisiera haría cualquier cosa".El responsable del área técnica del Inter de Milán, Marco Branca, ha dicho que el martes se reunirán con el representante de Eto'o para negociar la marcha del camerunés al equipo italiano.Branca se mostró "optimista" con la negociación y confía en que las gestiones "darán resultados", aunque la operación es complicada debido al conflicto de intereses y al gran número de partes implicadas.Pese a las buenas sensaciones, el dirigente del Inter manifestó que la operación "no está cerrada" y que "aún queda mucho por discutir".El técnico del Liverpool, Rafael Benítez, no ha querido especular sobre el futuro de Xabi Alonso. "Está aquí con nosotros y está disponible para los partidos", dijo el entrenador, que confía en contar con el jugador para los duelos de esta semana en Tailandia y la próxima en Singapur.El madrileño se negó a dar más datos sobre el centrocampista vasco, en la agenda del Real Madrid. "El futuro de Xabi Alonso es disfrutar de los partidos, de la gente de Tailandia y del tiempo. La próxima semana estará aquí", recalcó.Tampoco quiso desvelar si iba a hablar con el jugador sobre sus deseos. "Hablaremos de tácticas y del juego y trataremos de disfrutar con nuestro fútbol", declaró.El holandés comunicará hoy al club blanco cual es su decisión sobre su futuro, si se queda en el Madrid o por el contraio abandona el club merengue para irse al Stuttgart.El plazo acordado para una respuesta vence el lunes y el Madrid espera que acepte su marcha al equipo alemán.Ya no es un secreto que Xabi Alonso quiera ir al Madrid. El domingo llegó a la concentración del Liverpool, que ya está de camino de Asia para realizar una minigira. Nada más llegar habló con su técnico, Rafa Benítez, y espera que su fichaje por el Madrid se resuelva en unas semanas.Fue un encuentro rápido, pero Xabi ya quiso dejarle claro que tenían que hablar de su futuro, dado el interés del Madrid en ficharle. Ambos quedaron en tratar el tema con más calma en los días posteriores. El jugador espera tener todo solucionado para cuando vuelva de Asia el día 27.El Atlético debe decidir en breve si cuenta con Cléber Santana o quiere hacer caja con él. Ahora mismo es el futbolista por el que más ofertas han llegado a la entidad del Manzanares, que podría venderle por cuatro o cinco millones. Con ellos el club rojiblanco reforzaría la plantilla.Cléber Santana es el jugador del Atlético por el que el club del Manzanares ha recibido mayor número de ofertas. Hasta seis clubes se han dirigido a la entidad del Manzanares preguntando por la situación del centrocampista y solicitando sus servicios.Cuatro son de la Liga española: Zaragoza, Deportivo, Mallorca y Getafe. Y dos son del extranjero. Una oferta del Benfica, y otra de la Premier. Cléber se convierte, de esta manera, en la llave para que pueda venir algún futbolista nuevo para reforzar el centro del campo del Atlético.