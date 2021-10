22.30. El Real Madrid vende a Javi García

19.30. Valdano está negociando la repesca de Granero

19.15. Nikola Kalinic, a un paso del Zaragoza

16.00. Fred sería el elegido en el caso de Luis fabiano se fuera

15.30. Cáceres, objetivo prioritario de la Juventus

14.30. En Argentina hablan del interés del madrid en Otamendi

12.15. Operación salida del Real Madrid

8.41. Varios equipos de la Premier quieren a Negredo



La venta de Javi García al Benfica, que se ha certificado por siete millones de euros, coincide con el que será el regreso de una de las perlas de la cantera. A sus 22 años, a Granero le quedan horas para volver al club blanco. En las conversaciones entre Real Madrid y Getafe se están barajando nombres de jugadores blancos que puedan interesar al conjunto azulón para jugar cedidos. Entre ellos el que más fuerza cobra es el de Dani Parejo.El deseo del club es que el delantero holandés Klaas Jan Huntelaar, que aún no ha aceptado ninguna de las ofertas que tiene sobre la mesa pese a no viajar a hacer la pretemporada con el equipo, no vuelva a entrenarse con el grupo en Valdebebas desde el viernes y acepte antes su salida al Stuttgart alemán.El director deportivo del Madrid. Miguel Pardeza, cerró en tierras irlandesas la salida de Javi García y dialogó con varios jugadores de su futuro, entre ellos Álvaro Negredo, con ofertas de Inglaterra y del Villarreal, Rafael Van der Vaart y Royston Drenthe, que deben buscar equipo.Jorge Valdano está negociando con el representante de Granero su regreso al Real Madrid, según AS. La operación se cerraría en unos 4 milloones de euros, lejos de las cifras astronómicas que ha pagado el club blanco por Cristiano, Benzema y Kaká.Con la llegada de Granero, a petición de Pellegrini, el Real Madrid contaría con otro centrocampista con llegada y una pegada terrorífica.El delantero croata del Hajduk Split Nikola Kalinic se encuentra a un paso del Real Zaragoza, según publica este martes el diario Glas Dalmacije El preciado ariete y el máximo goleador del Hajduk en las últimas dos temporadas estaba relacionado con el Valencia, Bolonia y Ajax, pero su intermediario Tomislav Erceg estaría en la fase final de las negociaciones con el equipo aragonés, informó el mismo diario de Split.Las fuentes del rotativo afirman que el acuerdo está prácticamente alcanzado, pero no se han dado cifras del posible traspaso.El brasileño Fred Chaves, podría convertirse en la solución del Sevilla con la posible salida de Luis Fabiano al Milan. Fred, de 25 años, firmaría con el club sevillista por cuatro temporadas y cobraría más de 1,5 millones netos anuales. Fred ha jugado en Europa ya que jugó en portugal y después dio un salto de calidad al ser fichado por el Olympique de Lyon, ahora milita en las filas del Fluminense. Se rumorea que Monchi ya ha apalabrado el fichaje por 500.000 euros, además de otros dos millones en concepto de prima de fichaje que se embolsarían el goleador y su hermano y representante, Rodrigo Chaves.El defensa uruguayo del Barcelona continúa siendo uno de los más deseados entre los transferibles del Barça. Según la revista 'Tuttosport' , el conjunto juventino necesita reforzar la defensa para dar por cerrado el capítulo de incorporaciones.Según publica el periódico 'DyN' el Real madrid estaría interesado en el fichaje de la gran sensación de Vélez la pasada temporada Nicolás Otamendi. Fernando Raffaini, presidente del Vélez Sarsfield, y Jorge Valdando se han reunido para tratar su traspaso. El traspaso de Otamendi, que a sus 21 años ya es internacional con Argentina, podría rondar los 15 millones de euros.La Lazio de Roma piensa en Ezequiel Garay para reforzar su defensa. Según la prensa italiana los laziales están a la espera de ver si pellegrini contará con el argentino para tener minutos o intentará desprenderse de él.Por otro lado el holandés Drenthe sigue en los planes de la Fiorentina. El Madrid quiere deshacerse de él pero como cedido para no perder la oportunidad de repescarlo en caso de que finalmente explote.Alejandro Camaño, representante de Negredo, visitó este lunes las oficinas del Santiago Bernabéu para tratar la venta del jugador. Sobre el delantero vallecano dijo que manejan ofertas de varios equipos de la Premier.El Madrid ha recibido propuestas de 20 millones de euros procedentes de Inglaterra. Camaño dejó claro que no hay ningún trato cerrado y todavía siguen sopesando cuál es la mejor opción para el jugador. Elaparece entre los interesados.Negredo también está muy cotizado en España. El Villarreal le quiere en su delantera y el Sevilla piensa en él como sustituto de Luis Fabiano si se marcha al Milán.