¿Sabías que tuvieron que pasar 15 años desde el primer videojuego de aventuras de Naughty Dog para que uno de sus personajes más icónicos, Nathan Drake, diera el salto a la gran pantalla? No es el primer aventurero ni será el último en ir en busca de reliquias. Claramente, Drake es todo un homenaje de la compañía a personajes de acción y aventuras como Lara Croft, de Tomb Raider, quien estuvo interpretada por Angelina Jolie y por Alicia Vikander, más tarde; e Indiana Jones.

Para llevar esta adaptación al cine, Sony lo tuvo claro y tiró de su estrella por excelencia: Tom Holland. Y así es como nació uno de los mejores live actions de videojuegos en 2022: Uncharted, título homónimo de la saga de videojuegos, que cuenta, además, con el mismo guionista de los juegos. Y para petarlo por todo lo alto, eligieron un reparto estelar y junto a Holland actúan Mark Wahlberg, Sophia Ali y Antonio Banderas. Te contamos todo lo que necesitas saber para engancharte a la saga de Uncharted.

2.— Cine vs. videojuegos

Cada vez es más habitual ver adaptaciones de videojuegos en formato de películas o series. Los más desconocedores del mundo gamer descubren nuevas y apasionantes historias como la de Nathan Drake o la de Ellie y Joel en The Last of Us. Gracias a ello, los videojuegos comienzan a traspasar la frontera de la edad y justo por eso, la película de Uncharted estuvo nominada en los Game Awards.