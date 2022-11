Los videojuegos nos influyen cada vez más en nuestro día a día. Se trata de una industria en pleno auge y que ha cogido carrera en los últimos años. De hecho, según la Asociación Española del Videojuego (AEVI), los videojuegos son una de las opciones de ocio audiovisuales y culturales predilectas en España. Solo en 2021 facturaron 1 795 millones de euros, un 2,75 % más que el año anterior, y para 2022 se prevee que los datos aumenten aún más. Y es que en ellos podemos encontrar historias realmente fascinantes. Por eso no es de extrañar que el cine se fije en ellos para llevar esos relatos a la gran pantalla. Hay muchos ejemplos de ellos: Tomb Raider, Hitman, Street Fighter, Assassin's Creed, Need for speed, Warcraft, Prince of Persia, Mortal Kombat, Sonic, Pokémon, Super Mario Bros... Todos tienen sus propias películas. Y Rampage, el exitoso videojuego arcade de 1986 también, con una superestrella del cine: Dwayne Johnson.

¿Qué es Rampage? Todo sobre la saga de videojuegos arcade Rampage es un videojuego arcade del año 1986 desarrollado por la empresa Midway Games, donde los jugadores toman el control de monstruos gigantes tratando de sobrevivir contra los ataques de fuerzas militares. En cada ronda hay que completar una ciudad en particular hasta que quede reducida a escombros. Tras la compra de esta empresa por Warner Bros., la productora de cine llevó a cabo la adaptación cinematográfica en 2018. En el videojuego pueden jugar hasta tres jugadores simultáneamente como gigantes monstruos que una vez fueron humanos. De hecho los principales protagonistas son George, un gorila similar a King Kong que fue transformado por una vitamina experimental; Ralph, un hombre lobo gigante transformado por un aditivo alimentario; y Lizzie, una cocodrilo similar a Godzilla transformada por un lago radioactivo. Como monstruos, los tres necesitan arrasar todos los edificios, devorar personas y destruir helicópteros, tanques, taxis, autos de policía, barcos y trolebuses en su camino para avanzar al siguiente nivel. Para ello pueden trepar, agarrar objetos y personas, golpear, devorar... ¡Todo forma parte de la imaginación del jugador! ¿Y tú cómo destruirías una gran ciudad?