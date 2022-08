El videojuego, un producto cultural y de aprendizaje

La celebración se instauró en 2008 por medio de las principales revistas especializadas en videojuegos del mercado para festejar esta herramienta lúdica que con el paso del tiempo se ha ido instaurando en nuestras vidas para quedarse. A día de hoy no solo se ha convertido en una de las principales formas de entretenimiento, motivado por el aumento de las nuevas tecnologías, sino que se a convertido en una forma de vida y en un instrumento de trabajo, estos motivos han originado en algunos individuos cierta dependencia y adicción. De hecho, la OMS la ha incluido en la lista de enfermedades mentales.

Según el jefe del Servicio de Psiquiatría del Gregorio Marañón, Francisco Ferre, desde el punto de vista neurocientífico, se dan los mismos procesos cerebrales "en una persona que es adicta a la cocaína que en una que es adicta a los videojuegos". Para combatir contra esta dependencia comportamentales, es decir sin sustancias, el Hospital General Universitario Gregorio Marañón ha puesto a “disposición de todos los usuarios un recurso pionero por el cual se puede pedir cita online en un sistema de cribado y detección de posibles adicciones”.

Para festejar esta festividad te proponemos usos del videojuego que van más allá del entretenimiento.

Los videojuegos como herramienta para ayudar a solucionar la España vaciada

Gracias a las nuevas tecnologías se ha expandido de una forma vertiginosa el concepto de que esta nos aleja de la naturaleza. Sin embargo, Emilio Sáez irrumpe en escena para desmitificar este pensamiento. El profesor de comunicación en la Jaume I ha confeccionado un ciclo con sus alumnos sobre videojuegos enfocados en la problemática rural contra la despoblación rural. “Al igual que se hacen videojuegos con temas muy recurrentes de aventuras y de temas bélicos, existen otros problemas que se pueden convertir en juegos en su resolución”.

Por ello “enfrentó” a los alumnos del grado de diseño y desarrollo de videojuegos a la conversión de esta contrariedad que azota a muchos puntos del territorio español. “Los alumnos se reunieron con técnicos de pueblos del interior de Castellón para que les explicasen cuáles eran los problemas que estaban viviendo estos municipios. Y los otros tomaron buena nota, hicieron sus planteamientos de diseño y luego pasaron a desarrollarlos”.

Una propuesta de concienciación que lanzan el mensaje del problema y que han dado como resultado una serie de videojuegos que reflejan virtualmente una traba real. “Villaconocida, trata de una familia que se muda a través del teletrabajo a un pueblo para estar con el padre de la señora que necesita cuidados. Y entonces la familia se plantea vivir en el pueblo y teletrabajar en sus trabajos. Lo que pasa es que se encuentran con muchos problemas”. Far Away, Mayor, El forn de Babalà, Rural glitch, Fountaine of memories, Llim, Rangi y Una semana solitaria de febrero son algunas de las propuestas que plantean.