¿Son los videojuegos algo más que esa ‘maquinita’ con juegos adictivos y, en algunos casos, violentos que tantos quebraderos de cabeza causa a padres y tutores? ¿Tienen un uso más allá del puro entretenimiento?

Empezaron a popularizarse en la década de los 80, cuando todavía no existían los ‘streamers’ ni las ‘sillas gaming’. Cuarenta años después, El Rubius, el ‘Youtuber’ español con más seguidores (supera los cuarenta millones) basa su contenido en ellos, y esos ergonómicos asientos, preparados para pasar horas y horas frente a la pantalla, se han colado entre los regalos más esperados por los pequeños de la casa en Navidad. La industria de los videojuegos ha crecido hasta llegar a facturar, solo en nuestro país, 1.747 millones de euros en 2020, según datos de la Asociación Española de Videojuegos.

Precisamente del peso del sector, de su capacidad para crear contenidos verdaderamente irresistibles y de las temáticas de algunos de los videojuegos más punteros surge el eterno debate que divide a partidarios y detractores.

La semana pasada se hacía viral en Twitter un hilo en el que David Ferriz, diseñador de videojuegos, defendía la capacidad de estos productos para fomentar la creatividad de los niños. Mostraba, a través de una serie de vídeos, cómo algunas de las dinámicas propias del universo virtual del juego le servían para jugar y llevar a cabo nuevas actividades con sus hijos al otro lado de la pantalla.

“Mi experiencia se basa en mis hijos, pero creo que los videojuegos, como cualquier otro producto cultural, como libros, cine o música, pueden servir para fomentar su creatividad”, ha explicado Ferriz a RTVE.es. “Son una motivación, al igual que un niño ve una serie y se pasa horas dibujando sus personajes, si se divierte paseando con un personaje por un escenario, le puede servir de motivación para ir a pasear por el campo y recoger frutas como hace en el juego”, añade. Se trata, defiende el diseñador, de pasar tiempo con los más pequeños y de incentivarlos a hacer cosas nuevas.

“No dejaría a mis hijos ver El Padrino, ni jugar al GTA”

“No podemos meter todos los videojuegos en el mismo saco y siempre hay que tener en cuenta la edad del jugador, pero algunos podrían ayudar a fomentar ciertas habilidades y a educar en determinados aspectos”, ha explicado a RTVE.es Pablo Barrecheguren, neurocientífico, doctor en biomedicina y autor de Neurogamer.

“Hay juegos que están diseñados como si fueran tragaperras, pero no todos funcionan igual”, argumenta Barrecheguren, que pone como ejemplos Broken Age, Guacamelee o Hollow Knight, un juego recomendado para mayores de 7 años que, dice, “te atrapa de la misma manera que podría hacerlo un libro, pero, al mismo tiempo, consigue ser interesante sin abusar de determinadas mecánicas”.

Sin embargo, el problema llega cuando los menores tienen acceso a productos que no son los adecuados para su edad. “No dejaría a mis hijos ver El Padrino, ni jugar al GTA”, dice David Ferriz. “Ambos son obras maestras, pero no son adecuados para niños. Los padres son capaces de elegir películas para ellos pero, a veces, no ocurre lo mismo con los videojuegos”.