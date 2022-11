Pokémon regresa con más fuerza que nunca. La franquicia creada por Nintendo y Game Freak lanzan la novena generación del videojuego y... ¡está basado en España! La región de Paldea abre sus puertas a un nuevo mundo abierto que promete ser el mejor hasta la fecha, pero tras el lanzamiento de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura son muchos los usuarios que se han quejado del rendimiento del juego. Mientras que por otro lado, otros aseguran que los detalles técnicos, que pueden solucionarse con parches y actualizaciones, son lo de menos y que lo están gozando. ¿Aún no tienes claro qué inicial escoger? ¿Quieres saber las diferencias entre los legendarios? ¿O tal vez conocer los mejores memes del momento? Te contamos todos los detalles.

Pokémon iniciales en Paldea: Sprigatito, Fuecoco y Quaxly

En Pokémon hay una gran pregunta a la que se tiene que enfrentar el jugador al inicio: ¿planta, fuego o agua? Como si de un 'piedra, papel y tijera' se tratase, cada vez que empiezas una nueva aventura en este mundo debes elegir cuál será tu primer pokémon, tu mejor amigo virtual que te acompañará por toda la región. Y aunque normalmente el de fuego es el que más triunfa, esta vez no ha sido así. ¿Has escuchado alguna vez eso de 'Spain is different'? Pues 'Paldea is different'. Y los tres pokémon iniciales te hablan de los carnavales.

01.28 min El nuevo videojuego 'Pokémon Escarlata y Púrpura', se inspira en españa

Se enamoraron de él el primer día que se anunció la nueva generación y ahora parece que Sprigatito se está coronando como el pokémon inicial más querido de Paldea. Su evolución, Meowscarada, combina el tipo planta con el siniestro y se caracteriza por llevar una máscara. Unos dicen que es un guiño al cuento de 'El gato con botas', de origen europeo, y otros, que hace alarde de las máscaras tan usadas en los carnavales, muy populares en España.

Detrás viene pisando fuerte Quaxly, el patito marinero con gorra que termina evolucionando en Quaquaval, un pokémon que ha dado mucho de que hablar en las redes sociales por su particular diseño. En él se puede distinguir una cola azul que se abre como la de los pavos reales. Una referencia tanto al propio animal como a su relación directa con las plumas, los colores y los carnavales, como su nombre indica. Por último, Fuecoco, un cocodrilo de fuego, y su tercera y última evolución, Skeledirge, hacen homenaje a los lagartos tan presentes en las creaciones de Gaudí. Sobre todo a la leyenda de Sant Jordi y los dragones.