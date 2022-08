Los artistas argentinos están liderando el panorama musical internacional y nombres como Duki, Tini Stoessel, Bizarrap o María Becerra encabezan esta nueva era del género urbano. Varios de ellos, han sido retratados en Iconos Playz, disponibles en RTVE Play. A esta nueva corriente se ha querido sumar Ed Sheeran, que junto a Paulo Londra, se pasa al rap y se anima ligeramente en español. Juntos han sacado Noche de Novela, que apenas 8 horas después de su estreno, ya supera el millón y medio de reproducciones en Youtube.

Compuesta a tres por el cantante, por el rapero, y también por el productor musical Federico Vindver, es un tema con una duración de tres minutos y once segundos cuya letra se divide a partes iguales tanto en inglés como en español. Y una parte la interpreta Ed Sheran, y la otra Paulo Londra.

No es la primera vez que escuchamos a Ed Sheran en español . De hecho, en esta colaboración con Paulo Londra apenas pronuncia el título de la canción. Pero a principios de año, en marzo de 2022, salieron a la luz dos temas junto a J Balvin en los que ahí sí, ambos artistas cantan en español. Un EP de dos canciones Forever My Love y Sigue donde el artista británico sorprende con un perfecto castellano , y que merece la pena escuchar.

Su canción Shape of you, acusada de plagio

En 2017, los compositores Sam Chokri y Ross O'Donoghue denunciaron a Sheeran por el plagio de su conocido éxito Shape of You. Alegaron que había copiado la melodía de su canción Oh Why. Finalmente la resolución dictaminó que no hubo plagio, y Sheeran ganó el juicio en abril de 2022.