Ed Sheeran llevaba un par de años sin hacer mucho ruido y alejado de la vorágine de la industria musical. Ahora entendemos un poco más el porqué de este largo descanso. Además de estar muy concentrado en componer su cuarto álbum de estudio, Equals, que salió a la venta el pasado viernes 29 de octubre, el artista ha desvelado recientemente que se siente un poco marginado dentro de la industria.

“= (equals) is out now. This is my favourite album I’ve made, I’m so proud of it. Thank you to all the wonderful people who worked on it with me. To the fans, I hope you love it as much I do, it’s been a long journey to this point. Have a fantastic weekend xx pic.twitter.com/s8mQ1pLKYj“