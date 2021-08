Desde que Ed Sheeran hiciera saltar las alarmas tras confesar que su retirada de la música se acercaba, son muchos los que de momento están disfrutando de sus lanzamientos como si verdaderamente fueran los últimos. Por el momento, el intérprete de "Perfect" sigue y conquistando a ambos hemisferios con sus composiciones, así que no es de extrañar el último anuncio con el que ha sorprendido a los millones de usuarios que lo siguen en redes sociales.

En un vídeo donde se le ve coger la guitarra frente a unas camisetas pertenecientes a los Dallas Cowboys y los Trampa Bay, el artista anunciaba que sería el encargado de inaugurar la nueva temporada de la National Football League (NFL). Un campeonato cuyo primer encuentro se disputará en el Julian B. Lane Riverfront Park de Trampa (Florida) el 9 de septiembre y que albergará el encuentro donde Tom Brady volverá a pisar el terreno de juego junto a su equipo.

Su actuación podrá verse vía streaming a través de la página oficial de la NFL. Pero aunque su decisión de formar parte del show ha tenido una gran acogida entre sus fans, son muchos los que ya lanzan sus hipótesis respecto a la Super Bowl. ¿Será el inicio de una preparación que podría llevarle a lo más alto del campeonato? ¿Se convertirá en la nueva estrella que brille en uno de los acontecimientos televisivos más seguidos del mundo? Por el momento, solo se sabe que Ed Sheeran ha presentado su candidatura, pero... ¿será finalmente el elegido para coger el testigo de The Weeknd?

Su colaboración con Taylor Swift una década después

Tras un enigma que trajo de cabeza a sus seguidores, Taylor Swift acabó con el misterio desvelando el tracklist de la reedición de Red, su nuevo álbum. Después de varios varapalos judiciales, la intérprete de "Fearless" se ha visto en la obligación de volver a grabar las canciones que formaban parte de sus primeros discos para así volver a tener los derechos de los hits que la llevaron a lo más alto de la industria. Pero como no podía ser de otra manera, una de las colaboraciones que más ha llamado la atención ha sido, precisamente, la anunciada junto a Ed Sheeran.

Entre las 30 canciones con el nuevo toque de Swift, destaca por encima del resto que también incluye la reedición de "Everything Has Changed", un tema que lanzó junto a Sheeran hace casi una década. Pero el bombazo no acababa ahí, porque si decidías seguir leyendo a lo largo de la lista... descubrías que una segunda colaboración se había colado en su nuevo proyecto. Se trata de "Run", un lanzamiento del que por el momento se desconoce su sonido y estética, pero que ya ha permitido que miles de seguidores de ambos artistas aúnen sus voces para reclamar un adelanto antes del 19 de noviembre.

Por el momento, Ed Sheeran sigue sumergido en la promoción de "Bad Habits", un tema con el que sorprendió al salirse de su zona de confort y que se consagró como el primer adelanto de un álbum con un hype que, actualmente, no puede ser más elevado.