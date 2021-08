La retirada de Simone Biles puede que se haya convertido en el gran acontecimiento de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. "No estoy lesionada, simplemente tengo una pequeña herida en mi orgullo", reconoció al término de la competición. "Ahora tengo que concentrarme en mi salud mental". Con este mensaje, la gimnasta logró el apoyo de multitud de personas que se sintieron identificadas con su discurso. La última en alabar públicamente su hazaña fue, ni más ni menos, que la propia Taylor Swift.

“Her voice has been as significant as her talents.



Her honesty as beautiful as the perfection that has long been her signature.@taylorswift13 gets us ready to watch @simone_biles on the beam.



Tonight. 8 p.m. ET. NBC and https://t.co/FmEtvutDRA. pic.twitter.com/80OMD6hI9X“