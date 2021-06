La viral parodia de Taylor Swift y Lorde que arrasa en TikTok

Que TikTok es la red social por excelencia de la generación zeta no es ninguna novedad, pero nunca nos cansamos de descubrir nuevos perfiles que consiguen viralizar sus contenidos en cuestión de días. Ya ocurrió cuando Esperansa Grasia nos conquistó con la comedia de todos y cada uno de sus vídeos, pero ahora le ha llegado el turno a Rachel Sandy, una tiktoker de apenas 18 años que ha dado la vuelta al mundo. ¿El motivo? Hacer que no perdamos detalle de los seis vídeos que posee en su perfil donde hace parodias de artistas como Taylor Swift y Lorde.

Aunque poco se sabe sobre su vida, Rachel es de origen británico y por lo que pone en su bio de TikTok, parece que la música no es solo un pasatiempo. Ella misma se define como productora, compositora y cantante y a juzgar por los espacios donde desarrolla sus covers, no resulta extraño interpretar que lo que aparece junto a ella bien podría ser su pequeño estudio de grabación en lo que quizás sea un rincón de su propia casa.

Una de las más virales es la parodia que hizo sobre "Love Story", uno de los mayores hits de toda la carrera artística de Taylor Swift. "Tenía diecisiete años cuando me pediste acompañarme a casa. Entonces no estaría sola. Todos mis amigos me dijeron que eras un comodín. No juego a lo seguro, me enamoro de las estrellas del rock", comenzaba interpretando con la melodía tan característica del tema. "Me arriesgué. Te pregunto si quieres bailar. Mi viejo está en una banda de rock. Me dijo que podía ser lo que quisiera. Cualquier cosa con la que pudiera soñar. Cierro los ojos y puedo verlo aquí mismo. Todo lo que quería, no tengas miedo de intentarlo. Dije que no me rindo rápido, cariño, eso es una mentira piadosa".

Durante el escaso minuto de su interpretación, sorprende no solo que sea un sonido completamente cuidado y modificado a su antojo, sino que la propia Rachel opta por ataviarse de cada una de las personas que podrían intervenir en un supuesto videoclip que, de ser real, podría alcanzar las desorbitadas cifras que están teniendo sus propuestas. Actualmente, sus vídeos superan los 14 millones de reproducciones y cuatro millones de likes, así que podemos suponer que en cuestión de días, tanto Taylor como Lorde podrían ser conscientes de la viralidad que están adquiriendo sus versiones.

Por el momento, ninguno de los artistas parodiados se ha hecho eco públicamente de esta joven tiktoker, pero lo cierto es que la revolución que ha causado en redes puede que facilite que esto ocurra de un momento a otro. ¿Os imagináis a las intérpretes originales de la canción reaccionando al igual que Maluma hizo con la viral versión que Beatriz Luengo hizo sobre "Hawái"?