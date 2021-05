Es difícil, por no decir imposible, que no te hayas topado en los últimos días con un video de Esperansa Grasia (@esperansagrasia). Y no, no estamos hablando de la pitonisa de la tele. Nos referimos a la tiktoker del momento: se llama Gema y ha venido para quedarse. Sus tiktoks acumulan varios millones de visualizaciones y su perfil más de medio millón de seguidores. Pero ¿cómo es realmente su día a día?

Aunque todos la conozcamos como Esperansa, su nombre real es Gema Palacio. Elegió como nombre “Esperansa Grasia” porque al final de la cuarentena, que es cuando se creó la cuenta de TikTok, vio un anuncio de Esperanza Gracia en Telecinco y como no se le ocurría otro nombre, pensó que era una buena opción.

Lo del toque andaluz con una s surge de una broma que tiene con sus amigas. “Siempre me ha hecho mucha gracia lo de hablar con la s, mis amigas y yo lo hacemos todo el rato, así que me lo puse así”, explica Gema.

Lo que empezó como un hobby para entretenerse durante el primer confinamiento domiciliario acabó convirtiéndose en mucho más que eso. “Mis amigas se lo descargaron y usaban audios para doblarlos, pero yo me descargué, lo probé y como no entendía TikTok, me lo desinstalé”, confiesa entre risas. Eso sí, en este caso, a la segunda fue la vencida. “Me dije, venga hija, mirátelo bien”, añade.

Con respecto a su oficio, la valenciana no se dedica exclusivamente a las redes: “Estudié un grado medio de contabilidad, y antes de empezar el superior, en mi trabajo me ofrecieron la oportunidad de subir de horas, así que estoy allí ahora”. Este 2021 va a ser un año lleno de cambios para Gema. “A finales de año me independizo, así que mi plan es trabajar y ahorrar muchísimo, para que cuando tenga más estabilidad económica pueda hacer el grado superior más tranquila”, nos adelanta.

Pero, como bien sabemos, no todo es trabajar. No comprendemos de dónde, pero Gema saca tiempo para actualizar sus redes, donde cientos de miles de usuarios la esperan: “Soy un desastre, justo hoy me toca grabar 10 videos, no sé si me va a dar tiempo”. Tiene una jornada laboral de 7 horas al día, por lo que de diario le resulta muy complicado ponerse a grabar.

Y, pese a que el algoritmo premia a aquellos más activos en la app, a Gema no le importa no subir tanto contenido. “Intento sacar un día sí y otro no para no saturar pero tampoco estar desaparecida”, relata. Su trabajo offline le quita demasiado tiempo: “Si estuviera todo el día en casa subiría más videos, pero no puedo, admiro a la gente que sube dos diarios, los admiro porque encienden la cámara y salen comiendo, contando lo que sea o probándose la ropa que se van a poner ese día y tienen 70.000 likes, pero yo tengo que pensar la situación, cambiarme, editarlo”.

“deberían darle ya el oscar. pic.twitter.com/mZf83YGKOh“ — dyslexic andreu �� (@andreuls_) May 19, 2021

“Ya quisiera el cast de Élite hacerlo la mitad de bien que lo hace esperansagrasia pic.twitter.com/VXBZbzb4jK“ — Alicia�� (@mmoorebec) May 19, 2021

Al contrario de lo que pueda parecer, ni Gema, ni por tanto Ashley, han estado nunca en Estados Unidos: “Nunca he estado, es una parodia de lo que nosotros vemos en las películas americanas, de cómo hacen los doblajes, de esa finura que tienen todo el tiempo”. Sobre todo, ella se inspira en Disney Chanel: “Me flipa Camp Rock y Hannah Montana, por ejemplo; todo eso me lo veía por un tubo”.

El primer video que Esperansa sube a TikTok fue un “España vs EEUU”, pero no tuvo mucho alcance en un principio. Por ese motivo, ella siguió subiendo otro tipo de contenido a su perfil porque no había caído en que a la gente le gustaba. Otra vez, en su segundo intento consigue la victoria: “Fue en el segundo video de ‘España vs EEUU’, a los 5 días de subirlo mi móvil no paraba de sonar y era porque había dado un petardazo”.

“alguien: no se puede hacer humor sin ofender a nadie



esperansagrasia: hold my beer pic.twitter.com/P1bg3Fmqm9“ — loren ♀ (@xloreninsitu) May 19, 2021

“me he visto todos los tiktoks de esperansagrasia, esta tía es el futuro de la comedia xdddd“ — el krys (@Krystian97) May 20, 2021

Por si todo esto fuese poco, en Twitter, un grupo de usuarios han decidido intelectualizar el perfil de Esperansa afirmando que se trata una crítica social. Sin embargo, todo es más simple de lo que parece: “Yo cojo cualquier situación cotidiana y la traslado a una serie estadounidense, luego la madre es mi madre, Juanjo está inspirado en un chaval de mi instituto que me hacía muchísima gracia y Ashley es la típica chica Disney”. Al final, todo queda en casa. “Me inspiro en cosas que me pasan, a veces meto frases graciosas que dice mi hermano", admite.

Respecto a la creciente popularidad, Gema nos cuenta que no la suelen reconocer por la calle —suponemos que el tema mascarilla también ayuda—, las veces que sí lo hacen todavía le cuesta acostumbrarse: “Soy muy salvaje, muy de pueblo y, por ejemplo, el otro día estaba comiendo en un restaurante mientras la madre de unas niñas me sacaba fotos con el móvil, me incomodó bastante”. Y es que uno de los datos más curiosos de sus estadísticas de TikTok es que el 97% de su audiencia es de España. Normal que la conozcan allá donde vaya.

Lo cierto es que la cultura de la cancelación ha afectado a varios tiktokers en el último año, pero muchos aseguran que Esperansa es la única que sabe hacer humor sin ofender a nadie. “Me halaga, lo aprecio un montón, pero me da miedo también porque yo he visto a gente en TikTok que estaba arriba y a todo el mundo le encantaba, y ahora entras en una publicación suya y es todo hate y mierda; me da muchísimo miedo que me cancelen”, confiesa preocupada.

Por último, no podíamos despedirnos de ella sin antes conocer los planes de la pareja del momento. Y sí, efectivamente, “Juanjo se irá de intercambio a Estados Unidos”. Sabemos que todos estáis deseando que llegue ese esperado momento. Nosotros también.