Ed Sheeran | Su reacción al supuesto plagio de "Shape of you"

Cada vez es más habitual ver cómo artistas de cualquier género tienen que ver cómo su música es sometida a juicio. Y nunca mejor dicho, porque la última demanda dirigida a Ed Sheeran lo ha llevado al Alto Tribunal de Londres tras ser acusado de plagio en su canción "Shape of You". Un periplo judicial que se ha saldado con la primera declaración del intérprete de "Bad Habits" alegando su respuesta ante una acusación que, bajo su punto de vista, es totalmente injusta e infundada.

Desde que en 2017 los compositores Sam Chokri y Ross O'Donoghue denunciaran a Sheeran por plagio en la citada canción, han sido muchos los desencuentros mantenidos entre ambas partes. De hecho, no es la primera vez que el intérprete tiene que defender su posición indicando que todo aquello en lo que se fija para componer termina apareciendo en los créditos de la canción en cuestión.

Según Press Association, Ed Sheeran tarareó estrofas de canciones como "Oh Why", "Feeling Good" o "I see fire" para demostrar que la melodía acusada de plagio, cantada en "pentatónico menor", es de un uso bastante común: "Si los pones a todos en la misma clave, sonarán igual". Además, añadió algo bastante claro a su defensa: "Siempre he procurado ser completamente justo a la hora de atribuir créditos a todo aquel que haya contribuido en alguna de mis canciones. Suelo referirme a otras obras cuando compongo, como hacen otros artistas. Y si existe esa referencia, siempre aviso a mi equipo para que obtengan la cesión o licencia correspondiente".