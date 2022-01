La serie que "arruinó la vida" a Ed Sheeran

¿Imaginas que en pleno siglo XXI el color de tu pelo fuera objeto de burla? Pues lejos de haber dejado atrás algo tan inaceptable como esto, son muchos los que han sufrido o siguen sufriendo bullying por este motivo. Y uno de los últimos en confesar que así fue es, ni más ni menos, que Ed Sheeran. El intérprete de "Shivers" desveló durante una entrevista para Slam Radio que tras la emisión de uno de los capítulos de South Park comenzó a tener ciertas inseguridades respecto a su característico pelirrojo.

El episodio en cuestión, titulado "Niños pelirrojos", se emitió durante la temporada 9 -allá por 2005. En él se ve cómo Cartman critica a las personas pelirrojas con piel pálida y pecas en el rostro para continuar alegando que son gente "sin alma" por padecer una enfermedad incurable llamada gingervitis. Una entrega que culmina cuando el propio personaje se convierte en uno ellos y termina liderando un movimiento en el que los pelirrojos secuestraban a la gente que no era igual a ellos.

"Ese episodio me arruinó la vida"

"Ser pelirrojo en Inglaterra siempre fue algo por lo que la gente se burlaba", admitía el artista al citado medio. "Ese episodio de South Park me arruinó la vida. Al contrario que en Inglaterra, ser pelirrojo nunca había sido algo malo en Estados Unidos. Cuando iba para allá todo el mundo me decía: 'tío, me encanta tu pelo'. Y yo pensaba, 'Dios mío, ¿a la gente le gusta mi pelo?'. Entonces recuerdo que salió ese episodio y desde entonces las burlas fueron a nivel mundial", continuaba explicando sobre aquel momento de su adolescencia en el que solo tenía 14 años.

Lejos de quedarse en algo anecdótico, el capítulo en cuestión provocó una controversia real durante los años posteriores a su emisión. En 2008, Facebook albergó un evento denominado "National Kick A Ginger Day" inspirado en la mencionada escena de la ficción. Un acto que pasó a ser catalogado como un crimen de odio por la policía de Canadá.