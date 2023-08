Harrison Ford está de celebración porque cumple nada más y nada menos que 81 años. Aún no es octogenario ni entra en la lista de los actores más longevos de Hollywood, pero va camino de ello. Ha rodado más de 50 películas y otras tantas series y ha conseguido, gracias a ello, una reputación mundial, pese a que nunca ha considerado que su trabajo vaya más allá de ser un simple "curro" y de haber dicho que no tiene vocación de hacer feliz al espectador, sino más bien de ayudarlo a ser más altruista. Contrariamente a su opinión, el realizado Mike Nichols los llamó "el Ferrari de los actores" y nos es para menos, ya que ha participado en algunas de las películas más famosas, taquilleras y populares de la historia y ha llegado a cobrar hasta 20 millones de dólares por sus interpretaciones. Estos son sus personajes más inolvidables en el cine de Hollywood.

Replicante... ¿O no?

Gracias a la saga de George Lucas, Harrison Ford se convirtió en un actor imparable y no dejaron de lloverle ofertas de trabajo en Hollywood. Su siguiente gran papel llegaría en 1979 como el coronel Lucas en Apocalypse now, de Coppola, en 1979. Y más tarde, se convirtió en el símbolo de los replicantes de Blade Runner en 1982, de la mano de Ridley Scott, una película donde aun muchos se preguntan si el agente Rick Deckard era o no un replicante, ya que no quedó del todo claro tampoco en la segunda parte de la historia, Blade Runner 2049 (2017).