Sin Steven Spielberg tras la cámara, pero con Harrison Ford al menos, el arqueólogo más famoso de la historia sale literalmente de su jubilación en busca de nuevas aventuras en Indiana Jones y el dial del destino. El tráiler ya indica que James Mangold (Le mans '66) se ha tomado en serio imitar la marca de Spielberg en una historia ambientada en los años 60 y la carrera espacial.

Aunque aún se sabe muy poco sobre esta nueva película, en el tráiler podemos ver varias secuencias del Dr. Jones en la Universidad, dando saltos para escapar y usar su látigo, así como el uso de efectos especiales para rejuvener a Harrison Ford en distintos flashbacks. Nosotros te contamos algunos datos curiosos que tal vez desconocías, como que Mads Mikkelsen y Antonio Banderas acompañan a Harrison Ford en la gran pantalla o el origen del famoso sombrero de Indiana Jones.

Indiana Jones 5 es una de las películas más esperadas de 2023 . Llega a los cines el 30 de junio y el tráiler apenas deja pistas sobre la trama. Sin embargo, con él podemos descubrir una de las primeras curiosidades: es la primera película de la saga que no está dirigida por Steven Spielberg. El cineasta se retira de los mandos y se une a George Lucas como director ejecutivo del proyecto. En su lugar el director alfrente es James Mangold, responsable de Logan. Eso sí, el compositor sigue siendo el mismo: John Williams.

1) El director no es Steven Spielberg

3) El creador del sombrero de Indy

Seguro que alguna vez has recurrido al sombrero de Indiana Jones para hablar del personaje. Normal. Es uno de los elementos característicos de su indumentaria junto al látigo y el look de arqueólogo. Lo que muy pocos saben es el nombre original de este tipo de complemento: el sombrero Traveller. En español significa "viajero" y le viene al pelo. El origen de este famoso sombrero se remonta a la sombrerería inglesa Herbert Johnson Ltd, quienes se encargaron del concepto del sombrero de Indy desde la primera película para obtener un accesorio estiloso y funcional a través de este diseño, hecho para soportar aventuras con flexibilidad.