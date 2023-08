George Lucas le dio la oportunidad de su vida y él no la desaprovechó. Harrison Ford ya había hecho sus primeros trabajos en el cine cuando llamó la atención del cineasta, uno de ellos bajo las órdenes de Coppola, pero fue el personaje de Han Solo el que le dio fama y reconocimiento. A partir de ahí comenzó una carrera meteórica, hasta hoy, cuando comienzan a aparecer los rumores sobre una posible retirada. Acaba de cumplir 81 años y aunque la prensa dice que se va a jubilar, él no lo tiene claro. "No me sienta bien no estar trabajando. Me encanta trabajar y me encanta sentirme útil. Quiero ser útil", le dijo al periodista Chris Wallace en el canal CNN. Ford no se jubila, pero sí dice adiós a Indiana Jones. La quinta entrega ha sido la última de la saga, pero todo indica que no es la última película de Ford.

Indiana Jones 5 La película sigue al arqueólogo Indiana Jones, que deberá emprender otra aventura a contrarreloj para recuperar un dial legendario que puede cambiar el curso de la historia. En su camino se enfrentará a Jürgen Voller, un ex nazi que trabaja para la NASA, pero no está solo: a su lado tiene a su ahijada, personaje que interpreta Phoebe Waller-Bridge. El actor es una de las grandes estrellas de Hollywood, un gigante del cine que acumula éxitos de taquilla. Saltó de la saga de La Guerra de las galaxias a la de Indiana Jones y ha hecho películas de culto como Blade Runner, Juego de patriotas, Único testigo, El fugitivo, Armas de mujer. Harrison Ford en el rodaje de 'Indiana Jones' 5 GTRES GTRES