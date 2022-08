Julia Ormond ascendió a la fama de manera meteórica en la década de los noventa. Comenzó su carrera en 1989. Fue Peter Greenaway quien le dio su primer papel importante en El niño de Mâcon (1993). Tenía un futuro muy prometedor, al menos eso era lo que muchos pronosticaban sobre su carrera después de interpretar a Susannah Fincannon en la película Leyendas de pasión (1994), y a Ginebra en First Knight (1995), papales que le dieron el status de estrella de Hollywood. Sin embargo, este fue el único papel que le quedó grande a la actriz.

Oleg Menshikov, Julia Ormond y Nikita Mikhalkov GTRES

Cuando Julia Ormond metió un pie en el mundo de la interpretación lo hizo enamorada del teatro. La fama no era su objetivo, nada más lejos de la realidad. De hecho, las consecuencias de sus éxitos en la gran pantalla no fueron de su agrado. Estaba viviendo su sueño, pero cuando descubrió todo lo que implicaba, decidió cambiar de rumbo. Rechazó un papel en El Indomable Will Hunting. Dejó de aceptar guiones donde ella era la protagonistas y empezó a barajar a posibilidad de aceptar proyectos de películas independientes.

Entre el año 1998 y el 2006, Julia Ormond solo trabajó en tres películas, la más conocida Inland Empire, dirigida por David Lynch. "Disfruto haciendo papeles secundarios. Son más interesantes", aseguraba la actriz en una entrevista para el Daily Mail. Hollywood estaba fuera de su zona de confort. "No soy buena en la alfombra roja. Rara vez uso vestidos. Pero sé que tengo que cumplir como parte del aspecto comercial de lo que hago", confesaba. Una de las cosas que menos le gustaba de su carrera era que dependía totalmente de su apariencia, tal y como confesaba al diario The Guardian.

Julia Ormond en 'El primer caballero' GTRES

Todo esto hizo que Julia Ormond fuera poco a poco alejándose del foco mediático y relegándose ella misma a un segundo plano mucho más cómodo para ella. A sus 57 años, sigue dedicándose a la interpretación. Entre sus últimos proyectos, la secuela The Walking Dead: World Beyond, la popular serie de terror postapocalíptico. En 2017 abrió su propia productora de cine independiente en Nueva York, Indican Productions.

Ahora compagina su carrera de actriz con su faceta de activista. Ormond ha aprovechado durante los últimos años su fama para dar voz a diferentes causas, como la lucha contra la trata de personas o los derechos humanos. Es fundadora de una ONG llamada ASSET Campaign, que trabaja precisamente para garantizar el cumplimiento de estos derechos.