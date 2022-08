George Lucas le dio la oportunidad de su vida y él no la desaprovechó. Harrison Ford ya había hecho sus primeros trabajos en el cine cuando llamó la atención del cineasta, uno de ellos bajo las órdenes de Coppola, pero fue el personaje de Han Solo el que le dio fama y reconocimiento. A partir de ahí comenzó una carrera meteórica, hasta hoy, cuando comienzan a aparecer los rumores sobre una posible retirada. A sus 80 años y después de toda una vida siendo el rostro de nuestras historias favoritas, el actor podría estar planeando su jubilación.

La quinta entrega de la saga de Indiana Jones podría ser su último proyecto. El compositor John Williams ya anunció que esta sería su última película y dejó caer que también podría ser el final de la carrera de Ford. "En este momento estoy trabajando en Indiana Jones 5, de la cual Harrison Ford, quien es bastante más joven que yo, creo que ha anunciado que será su última película. Así que pensé: si Harrison puede hacerlo, entonces quizás yo también pueda", confesó en una entrevista. Parece que Williams podría tener información privilegiada, pero lo cierto es que el actor todavía no se ha pronunciado al respecto.

En plena forma a sus 80 años

Harrison Ford es un amante del deporte y, probablemente, ese sea su secreto para mantenerse en forma a los 80 años. "La verdad es que no soy de los que se pasa horas entrenando. Solamente monto en bici y juego al tenis", confesaba en una entrevista. Hace un par de años emprendió un viaje desde Tijuana hasta Cabo San Lucas en Baja California: más de 80 horas pedaleando hasta completar un total de 1600 kilómetros.

Harrison Ford, en plena forma, no deja de practicar deporte a sus 80 años GTRES

También lleva una dieta sana y equilibrada. Desde hace unos años el actor ya no come carne ni productos lácteos. "Como muchas verduras y pescado", confesaba. ¿A qué se deben tantas restricciones? "Simplemente me he cansado de comer carne, sé que consumirla no es bueno para el planeta y tampoco lo es para mi", reconocía.