Fue una de las películas más taquilleras y aclamadas por la crítica en 1985. De las ocho nominaciones a los Oscars que recibió, Único testigo consiguió alzarse con dos estatuillas, la de mejor guion original y la de mejor montaje. Protagonizada por Harrison Ford, su éxito no pillaba a nadie por sorpresa. En aquel momento, el actor ya había alcanzado el estatus de estrella que sigue ostentando. Su agente seleccionaba los mejores papeles de la industria y por la calle le gritaban al nombre de Han Solo o de Indiana Jones. Era el hombre perfecto para encarnar a John Book, el inspector asignado a un complicado caso de asesinato. Durante la película, el detective no solo destapará el móvil del crimen -las cloacas de la corrupción policial en la ciudad de Filadelfia- sino que será el encargado de proteger al único testigo del suceso, el pequeño Samuel, y a su madre, Rachel Lapp, con la que mantendrá un inesperado a la par que peligroso romance.

Lukas Haas, un 'niño prodigio' con grandes inquietudes

Ford derrochó química en pantalla con una Kelly McGillis a un año de su pasaporte definitivo a la fama. En 1986, la actriz protagonizaría la recordada Top Gun junto a Tom Cruise. En el reparto también destaca el trabajo de un casi debutante Viggo Mortesen, con el tiempo uno de los actores más cotizados de su generación. No obstante, fue el pequeño Lukas Haas quien robó el protagonismo a todos sus compañeros. Su interpretación de un niño amish que se convierte en el único testigo de un crimen, emocionó a los espectadores y marcó para siempre la carrera de este joven actor.

Lukas Haas junto a Harrison Ford y Kelly McGillis en 'Único testigo' (1985) GTRES

Haas tenía solo 9 años cuando se produjo el estreno de la película. A pesar de su juventud no era un debutante, llevaba haciendo cine desde los 2 años, cuando estrenó su primera película, Testament. De madre escritora y padre artista de origen alemán, no es de extrañar que la interpretación corriese por sus venas desde muy pequeño. Único testigo fue su trabajo más famoso, aunque volvió a destacar notablemente con el telefilm The Ryan White Story. Por su interpretación de un adolescente contagiado de VIH tras una transfusión de sangre, el actor recibió una nominación al Premio Emmy.

Cuando están cerca de cumplirse 40 años del filme que lo lanzó a la fama, su pasión por el cine sigue intacta. Tras la popularidad conseguida de la mano de este papel, el actor aceptó reciclarse como secundario, llegando a colaborar de esta manera con algunos de los directores más destacados de la industria. Fue así como Haas se coló con pequeños papeles en cintas tan importantes como Mars Attacks! de Tim Burton o Todos dicen I love you de Woody Allen, ambas estrenadas en 1996. A principios de los 2000, el actor haría lo propio con una aparición en la muy celebrada Zoolander de Ben Stiller.

Tras colaborar con algunos de los rostros más conocidos de Hollywood, Lukas Haas comenzó a cultivar su carrera como músico y compositor, otra de sus grandes inquietudes. Colaboró como pianista y bajo con la banda The Rogues y llegó a participar en un proyecto del grupo My Chemical Romance. Fue en el videoclip de la canción de la canción 'Welcome to the Black Parade', donde interpretaba a El Paciente, el personaje sobre el cual trataba el álbum en cuestión. Tras esta colaboración en el año 2009, hemos podido seguir su faceta como músico a través de su perfil en diferentes redes sociales.