A finales del año pasado se produjo un reencuentro casual entre Harrison Ford y Ke Huy Quan. Fue en la D23 Expo, al actor le avisaron de que Ford se encontraba también allí y no dudó en salir a saludarle. Así lo contó en una entrevista: "Mientras me acercaba, mi corazón latía con fuerza. Y pensé: '¿Me reconocerá? La última vez que me vio, yo era un niño pequeño". A pesar de que habían pasado casi cuatro décadas, Harrison Ford le reconoció inmediatamente, le señaló con el dedo y le dijo: "¿Eres Tapón?". Ambos se fundieron en un abrazo y en redes la imagen se hizo viral.

