La Academia de Hollywood trabaja sin descanso para tener todo a punto y que la 95ª edición de los Premios Oscar sea inolvidable. Esta ceremonia será especial por varios motivos, que van desde el gabinete de crisis que trabaja duro para gestionar posibles incidentes, como el bofetón que Will Smith dio a Chris Rock, al cambio de color de la alfombra en la que posan las estrellas, que no será roja por primera vez en décadas. La cita es el domingo 12 de marzo y hay varias maneras de seguir tanto la llegada de los invitados como la gala.

Se celebra en el Dolby Theatre de Los Ángeles, lugar que acoge la ceremonia desde 2011. La primera gala fue el 16 de mayo de 1929 en el hotel Roosevelt, pero ha habido más lugares que han acogido la alfombra roja y la gala. En el Dorothy Chandler Pavilion se celebró durante 25 años, de 1969 a 1974, y en el Teatro Chino se hizo desde 1975 a 2010. Luego, la Academia decidió que el Kodak Theatre fuera la sede permanente y así es. En 2012 la empresa de fotografía cayó en bancarrota y Dolby compró los derechos del nombre de este teatro, uno de los muchos símbolos de los Oscars.

Las celebrities empiezan a llegar a las 13:00 horas, que en España serán las 22:00 horas (las 21:00 horas en Canarias). En ese momento ya veremos los looks de algunos invitados e invitadas, por lo general, gente poco conocida ya que las grandes estrellas llegan más tarde. Casi todos los programas que se hacen esa noche, ya sea de televisión o de radio, empiezan a las 00:00 horas, para hacer un previo repasando todas las nominaciones y hacer sus propias quinielas. RTVE Digital se vuelca con este evento, con un especial de noticias y vídeos que ya está en marcha. Igual que las redes sociales, que comunicarán al instante todo lo que ocurra en el escenario: premios, actuaciones y todas las anécdotas o sorpresas.

La primera ceremonia que se emitió por televisión fue la de 1953, hace justo 70 años. La vida es muy diferente ahora, y las redes sociales y los medios digitales se imponen. Durante años, la gala se vio en Televisión Española, pero ahora no la retrasmite ninguna cadena generalista. Es muy larga y la diferencia horaria juega en contra. RNE hace un programa especial capitaneado por Yolanda Flores que arranca a las 01:00 horas, en la madrugada del domingo al lunes, y hasta que termine la gala, después de conocerse qué película gana el Oscar.

¿Quién es el presentador?

El presentador de la ceremonia es Jimmy Kimmel. Es la tercera vez que lo hace, la primera fue en 2017 y la segunda en 2018. De las dos, la más recordada es la primera, que terminó con el ya famoso error de Warren Beatty y Faye Dunaway, que anunciaron que la película ganadora del Oscar era La la land, cuando en realidad era Moonlight. Kimmel lleva semanas a dieta para estar radiante con su esmoquin de Tom Ford y asegura que no lleva cerrado todo el guion. "Me gusta ir preparado en un 75 por ciento y dejar algo de espacio para la improvisación y reaccionar ante el programa a medida que sucede. Estoy preparado para dar el 110 por ciento", ha declarado.

Sabe que puede pasar cualquier cosa, como lo que ocurrió en 2017 o lo que pasó en 2022, con la bofetada que se llevó Chris Rock. Pero tiene tablas, muchas, y sentido del humor, mucho más. Esto quedó demostrado en la rueda de prensa en la que se anunció que la alfombra no sería roja, que sería de tono champán. "La gente se pregunta si habrá violencia este año, esperamos que no, pero creo que la decisión de que la alfombra sea color champán nos demuestra lo confiados que estamos de que no se derramará sangre".