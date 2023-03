Lleva 20 años al frente de uno de los programas de más éxito en la televisión. Jimmy Kimmel tiene tablas suficientes para manejar cualquier situación que se presente en un programa en directo, como lo es la ceremonia de los Oscar. La ha conducido en 2017 y en 2018, y nadie olvida que la primera vez tuvo que lidiar con un gran marrón, cuando Warren Beatty y Faye Dunaway anunciaron que La, la, Land había ganado el Oscar a mejor película cuando en realidad lo había ganado Moonlight.

Quizá por eso, y por la terrible situación que se vivió en 2022 con Will Smith abofeteando a Chris Rock, la Academia de Hollywood ha vuelto a pedirle que se haga cargo de la gala. "Si algo sale mal, él puede darle la vuelta a la situación y manejarlo con destreza", ha dicho Bill Kramer, uno de los directores ejecutivos. Ah, y no hay que olvidar que la Academia ha preparado un gabinete de crisis para poder controlar posibles incidentes. Se trabaja en todos los escenarios posibles, incluso una nueva bofetada. Jimmy Kimmel tiene claro qué hacer si alguien sube al escenario con ganas de arrearle un bofetón. "Pues mira, primero compruebo su estatura y si soy más grande que él le doy una paliza en la televisión. Eso sí, como sea 'The Rock', salgo corriendo", dice en The Hollywood Reporter haciendo referencia al físico de Dwayne Johnson.

Jimmy Kimmel tiene 55 años y sufre narcolepsia desde niño EFE

¿Ofrecieron a Chris Rock presentar la gala? Kimmel, que llevará un esmoquin hecho por Tom Ford, tiene un humor con un toque de acidez y sarcasmo. En el vídeo de presentación de los Oscar 2023, llega a bromear sobre Chris Rock, con quien se llegó a hablar para presentar los premios este año. "Creo que se merecía esa oportunidad si la quería. Lo menos que podían hacer es ofrecerle ese puesto", ha dicho en una entrevista con la revista Rolling Stone. En Los Ángeles corre una brisa renovadora, todos parecen querer borrar lo que ocurrió el año pasado y poner en valor esta entrega de premios, la más importante del planeta. Kimmel remarca su relevancia y señala que todos los actores sueñan con el Oscar y cuando llega ese día hay que tenerles respeto. Es su gran noche, para la que se han preparado toda su vida. Los chistes de mal gusto y las bromas pesadas sobran. Jimmy Kimmel es, de nuevo, el presentador de la gala de los Oscars

Si algo falla, recurres a Trump Pero no faltarán sus chistes y sus comentarios sarcásticos para animar a los invitados y al público que vea la gala desde sus casas o teléfonos móviles. Billy Crystal, que presentó los Oscar en nueve ocasiones (1990, 1991, 1992, 1993, 1997, 1998, 2000, 2004 y 2012) le dio un sabio consejo: haz reír a la gente de la sala, porque así lograrás que los espectadores se lo pasen bien. Y eso es lo que hará. Este año, dice, será más fácil porque casi todo el mundo ha visto las películas nominadas. Algo que no siempre ha sido así. "Es difícil colar un chiste cuando la gente no conoce el contexto. En 2017 tenía un buen chiste sobre Moonlight, pero tenía claro que la mayoría de la gente que me estaba escuchando no había visto esa película. Por eso nos burlamos de Trump, porque sabemos todo sobre él", añade en esa entrevista. Jimmy Kimmel entrevista a Penélope Cruz Gtres