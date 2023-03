En 1999, Gwyneth Paltrow se subía al escenario de los Oscar para agradecer su estatuilla a la mejor actriz, ganada por su papel protagonista en Shakespeare in Love. Sin embargo, aquel personaje, Viola de Lesseps, no iba a ser interpretado por Gwyneth Paltrow, sino por una actriz que ya había estado a punto de llevarse el codiciado galardón. Julia Roberts, nominada por Magnolias de acero y Pretty Woman, se haría con el Oscar tan solo un año después como Erin Brockovich, pero siempre nos preguntaremos que habría sido de Shakespeare in Love si la novia de América hubiese estado al frente de la película.

Julia Roberts estuvo implicada en el proyecto inicialmente, pero al final decidió abandonarlo. ¿Qué ocurrió? Edward Zwick, productor de la película (y director de cintas como Leyendas de pasión, Diamante de sangre o Resistencia), explica en Air Mail qué pasó para que se torcieran las cosas. Según el cineasta, el interés de la actriz en ser la protagonista fue la razón de que Universal Pictures lo financiara: "La mera posibilidad de que la 'Pretty Woman' llevara un vestido con corsé hizo que el estudio se emocionara lo suficiente como para soltar la pasta".

Quería que Daniel Day-Lewis fuera "su Romeo" Julia Roberts viajó a Londres con Edward Zwick para realizar pruebas de química con distintos actores y encontrar así al ideal para dar vida a William Shakespeare. Ella, sin embargo, lo tenía claro: tenía que ser Daniel Day-Lewis. Eso sí, el intérprete ya le había dicho a Zwick que estaba comprometido con el rodaje de En el nombre del padre. Según el productor, Julia Roberts pidió a su asistente que enviase a Daniel Day-Lewis dos docenas de rosas y una tarjeta que dijese "Sé mi Romeo". Aquello, sin embargo, no cuajó, y es que Daniel Day-Lewis le reiteró a Zwick que iba a realizar aquella otra película. Así empezó el casting de William Shakespeare. Su prueba con Ralph Fiennes (hermano de Joseph Fiennes, quien acabaría dando vida al bardo finalmente) fue un fracaso y lo mismo ocurrió con el resto de aspirantes al papel. "Ya no tengo mi lista de casting, pero entre los actores jóvenes aún por descubrir, recuerdo a Hugh Grant, Rupert Graves, Colin Firth, Sean Bean, Jeremy Northam. Julia le encontró fallos a todos ellos: uno era rígido, otro no era romántico y así sucesivamente", cuenta Edward Zwick.