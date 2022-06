Dicen que es la “novia” de América, pero, a estas alturas, Julia Roberts se ha ganado por derecho propio el cariño de medio mundo. Tampoco necesita ser la novia de nadie. Su talento, belleza y simpatía brillan más allá de ese cliché. Ahora, la noticia de la película que la unirá de nuevo en la gran pantalla junto a su gran amigo George Clooney ha vuelto a enloquecer a sus fans.

Las estrellas de Ocean’s Eleven vuelven a reunirse en Ticket to Paradise (2022), la comedia romántica de la que hoy se ha desvelado su tráiler y que llegará a las salas el próximo 21 de octubre. En la cinta, Roberts y Clooney se meten en la piel de un matrimonio divorciado que vuelven a unir fuerzas, a pesar de sus diferencias, con un mismo propósito: detener la boda de su hija.

La película es una oportunidad perfecta para volver a disfrutar a la actriz en su vis cómica, ya que está será su regreso a la comedia romántica después de 20 años. Según contaba la actriz en una entrevista al New York Time, eso fue debido a que durante todo ese tiempo no leyó ningún guion que mereciese la pena. “Si hubiera leído algo tan bien escrito como Notting Hill o tan divertido como La boda de mi mejor amigo, no lo habría dudado”, comentó al diario.

A sus 54 años, Julia Roberts sigue siendo una de las mujeres más cautivadoras del cine, tan transformadora que resulta inolvidable tanto en papeles dramáticos (locos en Erin Brockovich) como en comedias que, en definitiva, son las que la hicieron verdaderamente famosa. Coincidiendo con el estreno del tráiler de Ticket to Paradise, repasamos sus mejores comedias, ordenadas de peor a mejor.

7. La pareja del año (Joe Roth, 2001) La efervescencia de Roberts en su perfecta combinación con Catherine Zeta-Jones y John Cusack es magnifica en esta comedia que sigue los pasos de Kiki (Julia Roberts), hermana y ayudante de una famosa e insoportable estrella de Hollywood (Catherine Zeta-Jones). Para seguir en el candelero no le queda otro remedio que presentar una nueva película con su ex-novio (John Cusack), otro actor famoso, desengañado del mundo del cine, por el que Kiki se siente atraída.

6. Come, reza, ama (Ryan Murphy, 2010) Si después de ver está película no te entra, como poco, ganas de irte a Roma a zamparte una buena pizza, al menos habrás reído de lo lindo con un viaje por el mundo que hará las delicias de cualquier amante viajero, además de un buen combo ibero-americano. Tras varios fracasos sentimentales, una mujer decide encontrarse a sí misma a través de un viaje por Italia, la India, Bali e Indonesia. Liz Gilbert (Julia Roberts) tenía todo lo que una mujer puede soñar, un marido, una casa y una brillante carrera, pero se encontraba perdida, confusa, insatisfecha… hasta que llega Javier Bardem, ¡claro!

5. Todo el mundo dice Te Amo (Woody Allen, 1996) También ella fue la musa del famoso director neoyorkino. La actriz se mete en el papel de una joven que cae rendida ante

4. La boda de mi mejor amigo (P.J. Hogan, 1997) La película que rompió con todos los clichés. La historia cuenta el enredo emocional de una amiga que se da cuenta, a unos días de la boda de su mejor amigo, de que está enamorada de este. Julianne (interpretada por Roberts) decide hacer todo lo posible para volar la boda entre Michael (Dermot Mulroney) y Kimmy (Cameron Diaz), con la esperanza de poder ganar el corazón de su amigo. El giro final de la cinta es una demostración de que, a veces, los finales felices, son hacer lo correcto y tener empatía emocional.

3. Novia a la fuga Y siempre es Garry Marshall el director responsable de esta brillante comedia que propone la pareja Roberts - Gere. Runaway Bride, la novia cuenta la historia de una novia que simplemente no puede llegar al altar, en ninguno de los matrimonios que intentó sellar: tan pronto como ve al novio en la iglesia, ella huye. Ella, Maggie (Roberts), no puede dejar de llamar la atención de Ike, un periodista curioso interpretado por Richard Gere que quiere a toda costa aprender más sobre esta historia. Pero lo que tenía que ser solo un viaje de negocios se convierte en amor: quién sabe si esta vez la novia tendrá la tentación de huir. Julia Roberts en 'Novia a la fuga' (1999) REX Features/Shutterstock /The G

2. Notting Hill (Roger Michell, 1999) Si la pareja Julia Roberts + Richard Gere es inolvidable, esto también se aplica a Roberts + Hugh Grant. Y Notting Hill es la prueba absoluta. En Londres, William (Hugh Grant) es el propietario de una pequeña biblioteca de viajes en Notting Hill. Un día, por casualidad, ingresa a su tienda como la mujer más famosa del mundo. Ella es Anna Scott (Julia Roberts), una actriz de fama mundial. William, accidentalmente, derrama el zumo de naranja en su camisa y, para remediarlo, la invita a su casa a refrescarse: este es el primer encuentro que da paso a una comedia de malentendidos, pero con un final feliz.