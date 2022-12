A Julia Roberts no le hace falta mucho para llamar la atención en cualquier evento. Pocas veces decepciona, tan bien le sienta un traje como un vestido de gala. Elegante y natural frente a los focos, es única. Solo ella puede permitirse el lujo de caminar descalza por la alfombra roja del Festival de Cannes y no perder no una pizca del glamour que la rodea. Sus looks nunca pasan desapercibidos. No le parece suficiente a la actriz e icono de la moda masculina, que se ha propuesto eclipsar a todos con su último outfit.

Sabíamos que entre Julia Roberts y George Clooney había una bonita amistad y, como buenos amigos de Hollywood, no pierden la oportunidad de lanzarse piropos mutuamente. Lo suyo empezó siendo una relación profesional que nació en el rodaje de la película Ocean's Eleven. Sería fácil pensar en algún momento surgió algo entre ellos, pero lo cierto es que nunca se miraron con esos ojos. Como cualquier otra relación romántica, las amistades también hay que cuidarlas, aunque a la actriz se le ha ido la mano con su último gran gesto.

La última vez que hemos visto a la actriz ha sido en la gala de entrega de premios de los Kennedy Center Honors. Georgle Clooney ha sido uno de los galardonados por su contribución a la cultura estadounidense a través de su trabajo en la gran pantalla. No se ha perdido la cita Julia Roberts. Ni corta ni perezosa, se ha plantado en la alfombra roja con un vestido muy particular.

Julia Roberts en los Kennedy Center Honors GTRES GTRES

Un vestido negro de corte en A que tiene como estampado fotos de George Clooney retratadas en un marco dorado, desde imágenes antiguas de cuando el actor protagonizaba Urgencias, hasta las más actuales. Para rematar el look, una chaqueta de esmoquin corta. Sonriente, como no podía ser de otra manera, Julia Roberts ha posado de esta guisa en el photocall. Maquillaje discreto y melena suelta con ondas ligeras, cediendo todo el protagonismo al diseño. ¿Un homenaje a la estrella de Hollywood o una aberración?

Julia Roberts en los Kennedy Center Honors GTRES GTRES

Este vestido es obra del diseñador estadounidense Jeremy Scott, director creativo de Moschino, quien ha reconocido a través de sus redes sociales que para él ha sido un honor trabajar con ellos para hacer realidad esta idea.

No es la primera vez que Julia Roberts utiliza la moda para hacer un homenaje a sus seres queridos. En septiembre vimos a la actriz luciendo un diseño de Alexander McQueen decorado con motivos cristalinos personalizados. En la parte de abajo se podían leer varias fechas, entre ellas la de su boda con Daniel Moder, o las iniciales de sus hijos: Hazel, Phinnaeus y Henry.