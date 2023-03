La 95ª edición de los Premios Oscar pasará a la historia por tener la primera alfombra en tono champán. No le gusta a todo el mundo, pero funciona muy bien con vestidos de colores oscuros o fuertes. Y de estos hemos visto mucho. El negro arrasa por goleada. Actrices como Nicole Kidman, Jennifer Connelly, Elizabeth Olsen y Marlee Martlin lo han llevado, y también dos cantantes que han hecho sus pinitos en el cine: Rihanna y Lady Gaga. Pero no hay que olvidar a las que han optado por el blanco, desde Michelle Yeoh a Michelle Williams pasando por Rooney Mara, Emily Blunt y Halle Berry. Entre ellos, los actores, hay algunos que causan sensación en las alfombras y las firmas de moda se los rifan, desde Austin Butler a Paul Mescal, que arrasa con su esmoquin retro de Gucci con chaqueta blanca y pantalón ancho. Y Pedro Pascal, otro de los mejor vestidos de la noche.

Hay una tendencia clara a rebajar la intensidad: menos derroche, menos transparencias, menos escotes, menos 'carnaval'. Resulta curioso que casi todas las actrices y actores lleven moda europea, sobre todo francesa e italiana. Valentino, Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Versace, Elie Saab, Zuhair Murad, Fendi y Saint Laurent son las que arrasan en esta alfombra champán. Hay que destacar el gran éxito de Louis Vuitton, que ha pasado de tener una presencia mínima a vestir a las más deseadas actrices: Cate Blanchett, Ana de Armas, Jennifer Connelly, Kate Hudson... Hay que destacar y aplaudir el look de Ana de Armas, nominada por Blonde, que hace un guiño a los vestidos de flamenca, con el cuerpo ajustado y la falda que termina en una cascada de volantes.

Paul Mescal

Arrebatador. Paul Mescal, nominado por Aftersun, es uno de los actores del momento y además es uno de los tipos que mejor viste y que arrasa siempre en las alfombras rojas. Todas las firmas y todos los diseñadores quieren que lleve sus prendas, pero esta noche se ha decidido por Gucci. Su look, de aires retro, es un soplo de aire fresco en el universo masculino, dominado por el esmoquin negro. Las redes no han tardado en reaccionar y son muchos los que comparan su look con el que llevan los miembros del grupo Los Manolos.