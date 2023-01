¿Pueden dos mujeres llevar el mismo vestido y que no parezca el mismo? Sí, a la vista de lo que hemos visto. La alfombra roja de los Premios Feroz se ha llenado, literalmente, de vestidos negros. Casi todas las actrices y los actores invitados han llevado vestidos y trajes en este tono: es el que marca tendencia, el que arrasa, el que nunca pasa de moda. Por eso, cuando Anna Castillo hizo su entrada llamó poderosamente la atención. La actriz española se ha desmarcado del resto y ha apostado por un diseño romántico y sencillo. Todos han caído rendidos al momento, ya que estaba radiante, elegante y diferente.

Pero los expertos en moda, y sobre todo los expertos en vestidos de alfombra roja, no han tardado en dar con el vestido. Y lo han encontrado en dos sitios muy distintos. Primero en Estados Unidos, concretamente en el estudio 6B de los NBC Studios en el Edificio GE del Rockefeller Center en la ciudad de Nueva York. ¿Y qué hay allí? Pues el plató del show de Jimmy Fallon. Allí estuvo Jennifer López hace unos días y llevaba el mismo vestido que ahora hemos visto en Zaragoza.

Muchos han reconocido el vestido, que se presentó en junio de 2022. No se trata de un diseño de pasarela, porque pertenece a una colección resort. Es un vestido de Giambattista Valli, el mismo que diseñó el vestido de novia de Nieves Álvarez, exactamente el look 12 de esa colección. Se trata de un vestido recto, que destaca por el juego de lazos, tirantes cruzados y aberturas laterales que forman un original escote, decorado con un ligero volente ondulado, un diseño romántico y con un encantador aire retro.

¿Pero a quién le queda mejor?

Eso va en gustos. A nosotros nos gusta más Anna Castillo, ya que tiene este estilo dulce y aniñado que le va perfecto al vestido. Lleva el largo casi rozando el suelo, lo que remarca ese aire vintage y lo ha combinado con zapatos de la casa Martinelli y joyas de Messika. Jennifer Lopez, en cambio, tiene un estilo diferente, más sensual y atrevido. Sus famosas curvas, que mueve con un talento descomunal en el escenario, parecen estar atrapadas en el diseño. Los zapatos, con unas enormes plataformas, no pegan nada con el vesitdo. Mientras que la actriz española lo lleva con una elegancia y un aire más cercanos al espíritu de la colección, y de una forma más parecida a la de la modelo. Jennifer Lopez adora a Giamattista Valli y han sido varias las veces que ha llevado sus diseños, como en los estrenos de dos de sus películas: Second Act, en 2018, y Marry me, en 2022.

Diseño de Giambattista Valli, de la colección resort 2023

La alfombra roja de los Premios Feroz contó con algunos de los actores y actrices más famosos del cine español, desde las 'Chicas Almodóvar' Aitana Sánchez-Gijon, Rossy de Palma, Bibiana Fernández, Julieta Serrano y Milena Smit, a chicos tan elegantes como Eduardo Casanova, siempre rompedor, y Alfonso Bassave. No te pierdas sus looks: puedes verlos aquí.