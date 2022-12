La gala de los Premios Forqué, la número 28, es la última del año, pero sirve de aperitivo para la temporada fuerte que arranca en enero con los Globos de Oro. RTVE Play y La 2 se vuelcan con la cultura y emiten en directo la ceremonia de entrega de premios, presentada por los actores Adrián Lastra y Esmeralda Pimentel. Pero no sin antes disfrutar de los mejores looks y vestidos. Las grandes estrellas del cine español pulverizan dosis de glamur en la alfombra roja con sus looks, como Alfonso Bassave, Álvaro Cervantes, Ana Fernández, Antonio Velázquez, Cecilia Gómez, Cristina Castaño, Elena Furiase, Lidia San José, María Castro, Nadia de Santiago o Sergio Mur, entre muchos otros.

Pero, sin duda, quien más ha destacado en la noche ha sido María Forqué, la única hija de Verónica Forqué. Un año después de la muerte de su madre, la gala de premios de esta noche ha preparado un homenaje muy especial que no quería perderse y menos aún en unos premios que llevan el apellido familiar. Lo que no esperaba es dejar sin palabras a todo el mundo en la alfombra roja...