Tras la alfombra roja de Venecia, el epicentro fashion se traslada a la alfombra roja de los Emmy. Allí se ha desatado la locura y el eco de los aplausos ha cruzado el charco. ¡Divina! ¡Fabulosa! ¡Espectacular! ¡Es la reina! Las redes sociales se han vuelto locos con Zendaya, por dos motivos. Primero porque se lleva el Emmy a mejor actriz de una serie dramática, por su papel de Rue Bennett en Euphoria. Y segundo, porque ha arrasado en la alfombra roja con un impresionante vestido negro, el color que marca tendencia. Se trata de un vestido muy especial, firmado por la casa Valentino: lleva escote palabra de honor que desnuda sus hombros y sus brazos, y una falda con mucho volumen que termina en cola por la parte de atrás. El cuerpo, que se ciñe a la cintura con un lazo, termina en un discreto peplum. Un vestido con bolsillos que grita la palabra 'Hollyood' y que hace un elegante guiño a Bette Davis en Eva al desnudo.

Se dice que es el primer vestido de noche con bolsillos, una creación de la gran Edith Head considerado uno de los más fabulosos del cine. La casa Valentino dice que es un clásico 'trasladado' a la actualidad, y quizá ahí radica el secreto del éxito. Sin duda, un look ganador para una ganadora, su segunda victoria como protagonista de Euphoria, que se corona como la reina de las alfombras rojas. Después, para la fiesta posterior a la gala, volvió a apostar por la casa italiana y sedujo a todos con un elegante y sensual vestido rojo, que lleva un atrevido escote que cae hacia la cintura con forma redondeada. Un vestido sofisticado y atrevido que Zendaay defiende con soltura.

Zendaya y su look ganador en los Emmy 2022: un Valentino con bolsillos AP Photo/Jae C. Hong

Pero Zendaya no ha sido la única estrella que ha mostrado de nuevo su elegancia en la alfombra roja. También lo ha hecho Amanda Seyfried , ganadora del Emmy a la mejor actriz de miniserie por su interpretación de Elizabeth Holmes (fundadora de Theranos) en la aclamada The Dropout. Ella se ha decantado por Armani Privé, un diseño violeta de palabra de honor cubierto con pedrería.

Elle Fanning

Elle Fanning en los Premios Emmy 2022 Frazer Harrison/Getty Images/AFP

No todos han optado por las casas de alta costura más famosas del mundo. Elle Fanning, estrella de The Great, ha acudido a los Premios Emmy 2022 con un vestido muy especial, con reminiscencias del Hollywood clásico. Ha sido la propia diseñadora del vestuario de la serie, Sharon Long, quien ha creado el diseño especialmente para ella: un palabra de honor negro con detalles en rosa claro. Sharon Long, además, se llevó el otro día el Emmy por su trabajo en la serie de época, lo que hace todavía más especial el look de Elle Fanning.