El juego del calamar dio mucho que hablar en 2021. La serie surcoreana de Netflix se ganó a los espectadores convirtiéndose en un éxito mundial. ¿El motivo? Un género de terror y suspense que hereda en gran parte toques de otros títulos cinematográficos como Alice in borderland o Saw. Los actores de El juego del calamar alcanzaron rápidamente la fama con una historia que no deja indiferente a nadie: jugar a juegos de la infancia para obtener una millonaria recompensa pudiendo perder la vida en el intento... Su protagonista, Lee Jung-jae, sigue adentrándose en la oscuridad de los thrillers para demostrar que Corea del Sur es toda una potencia cinematográfica. El actor ha estado en el Festival de Cannes 2022 para presentar un proyecto que ha escrito, dirigido y protagonizado y que le ha llevado años completar: Hunter.

Lee Jung-jae, de actor en El juego del calamar a dirigir Hunter, su proyecto personal Nada hizo levantar las alarmas sobre el bombazo que tenía entre manos Lee Jung-jae cuando se hizo popular en el mundo entero por su papel en El juego del calamar cuando en una entrevista para Deadline dijo: "Hay mucho contenido audiovisual coreano similar. Seguro que veremos más éxitos como este". Y vaya si es así. Pero de su propia mano. El veterano intérprete pasa a estar tras las cámaras con Hunt, un proyecto que ha tardado décadas en llevar a cabo. Lo empezó en 2005, pero rechazaban la historia por su complejidad hasta que el productor Han Jae-duk le empujó a hacerlo en 2016. De esta manera Lee Jung-jae debuta en la realización de Hunt, la película que ha escrito, producido, dirigido y coprotagonizado. En el Festival de Cannes 2022 ya se ha ganado el favor de la crítica y el público en el estreno mundial que ha tenido lugar en el auditorio Lumière, donde más de 2 000 personas aplaudieron la ópera prima de Lee Jung-jae. Con Hunt, el actor de 49 años culmina un proyecto que cuenta la historia de dos jefes espías del servicio secreto de Corea del Sur que se enfrentan a raíz del asesinato del dictador Park Chung-hee a manos del director de los espías en 1979. Una época en la que Corea vivió bajo una dictadura despiadada en los años 80 con miedo ante la posibilidad de tener espías de Corea del Norte en el Gobierno. Sin embargo, esta no es la primera vez de Lee Jung-jae en Cannes, él ya había estado como parte del reparto de La criada, la película dirigida por Im Sang-soo, que salió a concurso en 2010. Y aunque se le conozca principalmente por el éxito de El juego del calamar, tiene toda una carrera como actor a sus espaldas, desde 1993 cuando empezó a trabajar en televisión. Tampoco es su primer thriller, ya que actuó en Libéranos del mal en 2020.