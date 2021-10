El arrollador y mundial éxito de la serie coreana de Netflix ya se está cobrando sus primeras víctimas. ¿Te imaginas que estás tan tranquilo/a en tu casa y de repente recibes más de 4.000 llamadas al día? Menudo infierno, ¿no? Pues eso es exactamente lo que le está pasando a un hombre de unos 40 años que vive en la provincia de Gyeonggi (Corea del Sur). Recibe tantas llamadas al día que la batería del móvil se le agota en menos de medio día.

Su número apareció en el primer episodio, en una tarjeta de presentación entregada a Seong Gi-Hun (Lee Jung-Jae) en el metro por un hombre misterioso con traje (Gong Yoo). El misterioso hombre le dice a Gi-Hun que llame si decide participar en el juego. El aliciente es el suculento premio en efectivo que puede ganar si consigue superar el juego. Un dinero que Gi-Hun necesita desesperadamente.

El verdadero propietario, al recibir tal aluvión de llamadas, en un primer momento pensó que se trataba de llamadas spam, sin saber lo que estaba ocurriendo exactamente, hasta que uno de los interlocutores le informó del motivo real de tantas llamadas. "Como solo tenía ocho dígitos pensé que no existía y traté de llamar pero se conectó automáticamente. Pensé que la producción y Netflix habrían previsto esto. Lo siento. El número se ve en el episodio 1 y 2 de Squid Game, puedes confirmarlo ahí. Lamento haberle llamado de madrugada”, le explicó un usuario a la vez que se disculpaba por molestarle.

"He estado recibiendo llamadas y mensajes de texto sin cesar, 24 horas al día, 7 días a la semana, hasta el punto de que me resulta difícil seguir con mi vida diaria. Este es un número que he estado usando durante más de 10 años, así que estoy bastante desconcertado... Cada día llegan unas 4.000 llamadas telefónicas. Ni siquiera me di cuenta de lo que estaba pasando, ya que no vi la serie. Alguien que me llamó en broma me dijo que el número apareció en el programa", comentaba el propietario al medio Corea del Sur Money Today.

¿Cómo se ha producido este error? La filtración se debe a la curiosidad y la picardía de varios espectadores. Los televidentes, después de ver el número en sus pantallas, se propusieron ver sí existía en la vida real. Es cierto que la producción de la serie no incluyó el código de ciudad (tres dígitos iniciales), pero no costaba mucho esfuerzo probar con el código 010 de Seúl. Así fue cómo descubrieron que casualmente el número era real. El dueño ha presentado una queja a los creadores de la serie, pues el acoso es ya insoportable. "Es molesto al punto que la gente llama sin importar si es de madrugada. Mi celular se apaga al mediodía porque la batería se agota con tantas llamadas", expresó el dueño anónimo.