¿Por qué todo el mundo habla de 'El juego del calamar'?

Que las redes sociales nos descubren nuevos contenidos no es ninguna novedad. Después de ver en varias ocasiones el nombre de El juego del calamar en mi TL, decidí investigar y conocer a fondo una de las series que más viralidad ha obtenido en las últimas semanas. Y es que sin quererlo, Netflix se ha hecho eco de una historia que no deja a nadie indiferente: ¿imaginas jugar a juegos de tu infancia con el fin de obtener una cifra millonaria de recompensa y... perder tu vida en el intento?

“AAAAAAA PERO QUÉ BUENA SERIE ME CAGO EN LA VERGA pic.twitter.com/6Wufx3bZxa“ — Auron (@auronplay) September 24, 2021

Lo primero que leí fue su sinopsis: "Varias personas en riesgo de exclusión y con serios problemas económicos reciben una misteriosa invitación para participar en un juego. 456 concursantes de toda clase y condición acaban encerrados en un lugar secreto donde deben competir en varios juegos para ganar 45.600 millones de wones. Se trata de juegos infantiles tradicionales coreanos (luz roja, luz verde, etc.), pero los perdedores mueren. ¿Quién se alzará con la victoria y cuál es el objetivo del juego?". Y boom, la curiosidad por saber cómo se desarrollaría una serie así hizo de las suyas y me planté frente al primer capítulo sin dudarlo.

Sin hacer ningún tipo de spoilers, solo te diremos que sí, detrás de este "inocente" juego se esconde una historia real, aunque para nada tan violenta como nos la pintan en la ficción. El juego del calamar, lejos de ser el simple título de un nuevo producto de Netflix, recoge la historia de un juego tradicional e infantil de Corea. Y es que precisamente, este tipo de diversiones que encandilaban a niños de todas las edades ha pasado a convertirse en una de las pruebas a vida o muerte a la que se enfrentan los jugadores de estos curiosos episodios.

“El juego del calamar y Clickbait.



Os pido por favor que veáis estas dos cosas.“ — Ibai (@IbaiLlanos) September 25, 2021

Personas en busca de dinero a cualquier precio. Personas desesperadas por salir adelante. Personas que no tienen miedo de poner su vida en riesgo con tal de obtener una recompensa mayor: millones de wones en cuestión de segundos. Esa es la metáfora que su director, Hwang Dong-hyuk, ha querido evidenciar sacando adelante un proyecto que lleva escrito desde el año 2008.

Ahora bien, ¿se trata de un relato basado en una historia real? Pues para desgracia de los más morbosos, resulta que no. Si bien los juegos forman parte del imaginario colectivo, las consecuencias son solo fruto de una ardua tarea de construcción narrativa que ha cautivado a medio mundo. Además, la inspiración de su creador procede de cómics japoneses como Alice in Borderland, As the Gods Will o Battle Royale.