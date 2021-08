Estamos acostumbrados a que, de forma general, nos presenten a los personajes femeninos como los más expresivos y sensatos a la hora de mostrar sus emociones. En este caso, llama poderosamente la atención que también sean los papeles masculinos los que se muestren vulnerables, como es el caso de Víctor. El personaje al que da vida Maxi Iglesias no duda confesar abiertamente lo que siente frente a Lola, una de sus mejores amigas (a quien da vida Silma López). Incluso se recupera la trama de "hombre sin compromiso" pero que, a la par, demuestra su preocupación cuando no recibe ningún tipo de feedback por parte de Valeria. Adiós al orgullo, hola a la realidad.

““Gracias a ti he aprendido que los sentimientos que no se expresan se estancan. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que reír, ríe. Y si no sabes que hacer, escribe.” #Valeria2“