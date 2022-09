No admite discusión: Zendaya ha sido la gran estrella de los Premios Emmy 2022. Repite como la mejor actriz de una serie dramática por Euphoria, un premio que ya se llevó (a distancia) en 2020. Entonces no tuvo ni que salir de casa para brillar en la alfombra roja; este año ha paseado la red carpet con un Valentino espectacular. Zendaya, sin embargo, no ha sido noticia solo por su preciado galardón o por su gran look, que también. Kenan Thompson, el presentador de la gala, ha hecho durante la emisión una broma sobre Zendaya y Leonardo DiCaprio y ahora todo el mundo habla de ese chiste.

¿Qué tienen que ver Zendaya y Leonardo DiCaprio? Hace menos de dos semanas, Zendaya estaba de celebración, y no por su nominación a los Emmy, que ha desembocado en victoria esta noche. El 1 de septiembre cumplió 26 años. Sus redes sociales se llenaron de felicitaciones, pero la felicitación más extraña la ha recibido durante la gran gala de la televisión estadounidense. Emmy 2022: Zendaya rinde homenaje a Bette Davis con este vestido "26 es una edad extraña en Hollywood", le ha dicho Kenan Thompson, cómico de Saturday Night Live al frente de esta 74ª edición de los Emmy. "Eres lo suficientemente joven como para interpretar a una estudiante de instituto, pero demasiado mayor para salir con Leonardo DiCaprio", ha concluido. Zendaya no ha sabido dónde meterse. Mientras se ella se tapaba la cara con las manos, impidiendo que las cámaras grabasen su reacción, los invitados se echaban a reír.