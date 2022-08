Algo tiene Leonardo DiCaprio, su talento ante las cámaras, sus ojos azules, quizás sea su dedicación a la hora de defender sus valores. Solo quienes realmente lo conocen, lo saben. La estrella de Hollywood es uno de los actores más solicitados, y no solo a nivel profesional. DiCaprio es lo que se llama un 'ligón'. A sus 47 años, todavía no ha sentado la cabeza, y no precisamente por falta de relaciones serias. Con Gisele Bündchen estuvo saliendo durante cinco años, incluso llegaron a prometerse. Sin embargo, todos sus romances, ya sean serios o solo un rollete, acaban en ruptura. Ahora acaba de salir a la luz que su historia con Camila Morrone, su última pareja estable, ha terminado.

"¿Qué puedo decir sobre Leonardo DiCaprio? Está haciendo grandes esfuerzos para combatir el cambio climático y para dejar un planeta más limpio y verde para sus novias. Porque él es mayor y ellas más jóvenes. Vale, ya lo pilláis", bromeaba la actriz cómica Amy Schumer en su discurso de apertura de la gala de los Premios Oscar 2022, dejando al público atónito. Mientras unos reían, otros se llevaban las manos a la cabeza. Lo cierto es que, razón no le faltaba. Estos últimos años hemos visto al actor compartir su vida con mujeres mucho más jóvenes que él. A DiCaprio y Camila Morrone les separaban más de veinte años. La diferencia de edad nunca ha sido un problema para el actor, prueba de ello es su historial amoroso.

Bridget Hall, su primer y fugaz amor Las modelos siempre han sido su debilidad y lo dejó claro desde el principio. Bridget Hall fue su primer amor. Se conocieron a principios de la década de los 90, ella teía tres años menos que Leonardo DiCaprio. El actor ya apuntaba maneras en la industria. Por aquel entonces y había trabajado codo con codo con Robert de Niro en Vida de este chico y junto a Johnny Depp en ¿A quién ama Gilbert Grape?. La modelo Bridget Hall GTRES

Naomi Campbell, su relación más intensa Un año más tarde, en 1995, Leonardo DiCaprio se fijó, solo por esta vez, en una mujer más mayor que él, cuatro años de diferencia. Se trataba de la mismísima Naomi Campbell, su segunda novia oficial. Lo suyo fue un romance breve, pero muy intenso.

Kristen Zang, Helena Christensen, Amber Valletta y Eva Herzigova De 1996 a 1998, Leonardo DiCaprio tuvo cuatro parejas distintas, todas ellas modelos. Su relación con Kristen Zang solo duró un año en el que DiCaprio ya era aclamado por el público gracias a su papel en Romero y Julieta. A pesar de su corta relación, llegaron a dejarse ver en público, posando ante las cámaras, algo impensable para DiCaprio en la actualidad, mucho más celoso de su intimidad. ¿El motivo de la ruptura? El actor era demasiado "infantil", según confesó la propia Zang. Poco después se convirtió en una estrella mundial gracias al estreno de Titanic, que coincidió con su idilio con Helena Christensen, la modelo del momento. La modelo Helena Christensen GTRES DiCaprio tenía el mundo a sus pies. Fue entonces cuando se quedó prendado de una chica, Amber Valleta. La vio en una revista y no paró hasta conseguir su número de teléfono. A pesar de sus esfuerzos, lo suyo solo duró unos meses. Ese mismo año, en 1998, conoció a Eva Herzigova en el set de El hombre de la máscara de hierro. La modelo que acababa de divorciarse de Tico Torres, el batería de Bon Jovi. Su historia de amor también fue fugaz, más corta incluso que el rodaje de la película.

Gisele Bündchen, su relación más estable En 2000 comenzó la que sería su relación más duradera y estable. Leonardo DiCaprio y Gisele Bündchen estuvieron saliendo durante cinco años, incluso llegaron a sonar campanas de boda. Sin embargo, nunca llegaron al altar. Tiempo después de terminar su historia de amor, la modelo confesó cuáles fueron los motivos que la llevaron a terminar: los cigarrillos y el alcohol. "Llegó un momento en el que tomé la decisión de no seguir fumando, bebiendo y trabajando demasiado. Comencé a ser consciente de que había muchas cosas que no había tenido en cuenta y ya no quería seguir haciéndolo. ¿Me iba a quedar sola porque quería hacer examen de conciencia mientras él seguía haciendo lo mismo? Al final, por desgracia, la respuesta fue sí", aseguraba en una entrevista para la revista Porter. La modelo Gisele Bündchen GTRES

Bar Rafaeli y Anne Vyalitsyna Tras romper con Bündchen, Leonardo se enamoró de otra conocida modelo diez años menor que él, Bar Rafaeli. Estuvieron juntos durante seis años, pero aunque pueda parecer lo contrario, lo suyo no fue una relación estable. Su romance estuvo marcado por idas y venidas. De hecho, en uno de sus parones, DiCaprio no perdió el tiempo y refugió en los brazos de otra mujer, otra modelo, Anne Vyalitsyna. La modelo Bar Rafaeli GTRES GTRES

Blake Lively, la única actriz de la lista Blake Lively es la única mujer de la lista que se dedica al mundo de la interpretación. La actriz tenía 23 años y el actor 37 cuando decidieron darse una oportunidad. Su gran cita fue en Disneyland, donde fueron pillados por los paparazzi.

Erin Heatherton, Toni Garrn, Kelly Rohrbach, Nina Agdal y Lorena Rae Erin Heatherton tenía 22 años cuando empezó a salir con Leonardo DiCaprio, que a estas alturas ya empezaba a doblar la edad de sus parejas. Ella era modelo de la firma Victoria's Secret y conoció al actor en el rodaje de El gran Gatsby. Después llegó a la vida del actor Toni Garrn, de 20 años, imagen de la marca Calvin Klein. Lo dejaron, pero su historia tuvo otra capítulo años después, Se dieron una nueva oportunidad, aunque lo suyo tampoco funcionó. En 2015 estuvo saliendo con Kelly Rohrbach y un año después con la modelo danesa Nina Agdal. También se le relacionó con Lorena Rae, ángel de Victoria's Secret. La modelo Toni Garrn besa a Leonardo DiCaprio ©GTRESONLINE GTRES