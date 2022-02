Era la reacción más esperada desde que Tom Brady anunciase su retirada tras 22 temporadas en la NFL. El deportista y Gisele Bündchen se casaron en 2009 y forman una de las parejas más exitosas del mundo. La modelo brasileña ha querido mostrar todo su apoyo a su marido en Instagram, con un mensaje en el que mira al pasado y también al futuro. "Estoy tan orgullosa de ti y de todo lo que has superado física y mentalmente a lo largo de los años. Estoy asombrada por tu dedicación y todo lo que has logrado. Amas lo que haces y dejas atrás un legado que es un bello ejemplo para futuras generaciones", dice Gisele Bündchen.

"¡Siempre he estado aquí para ti, lo sabes, y estoy tan emocionada como tú por lo que depara el futuro!", asegura antes de dar las gracias a todos los que han apoyado a su marido y a su familia. Unas bonitas palabras a las que Tom Brady ha respondido: "¡No podría haberlo hecho sin tu amor y tu apoyo! Haces cada día de mi vida más luminoso y divertido y me retas a ser mi mejor yo en cada aspecto de mi vida. Eres mi mayor apoyo y te quiero más que a nada en este mundo".

Son una de las parejas más exitosas de los Estados Unidos, tanto por su fama como por su patrimonio. Bündchen, con 41 años, es una de las modelos más cotizadas de su generación y durante 15 años consecutivos, la brasileña ha encabezado la lista de las top models mejores pagadas. Aunque se bajó en 2015 de las pasarelas, Gisele no ha dejado la moda y se ha convertido en una empresaria de éxito. Sigue participando en campañas de marcas de lujo y ha convertido su imagen en una marca: ha lanzado su colección de sandalias y se ha atrevido a dar sus primeros pasos en el diseño de lencería, sector que conoce muy bien ya que ha mantenido una estrecha relación con la casa Victoria´s Secret

En cuanto a él, le consideran uno de los mejores futbolistas estadounidenses por no decir el mejor, ha ganado 7 anillos de la NFL: 6 de ellos fueron con los Patriots de Nueva Inglaterra y el último lo ganó con los Buccaneers de Tampa Bay. Además, ha sido nombrado el jugador más valioso de la liga en cuatro ocasiones y se calcula que su patrimonio neto supera los 200 millones de dólares. Ha jugado durante 20 temporadas en los emblemáticos New England Patriots mejorando sus contratos cada vez que podía y a día de hoy es uno de los deportistas mejor pagados.

Aunque sea un matrimonio de lo más top y desde la distancia podamos creer que es la pareja ideal, Brady y Gisele han tenido sus altibajos . De hecho, cuando se conocieron en 2006 y decidieron empezar su historia de amor, la top model tuvo que afrontar una situación comprometida. Así lo reveló en su libro Lessons: My path to a meaningful life (En español: Lecciones, mi camino hacia una vida plena) en el que confesaba que a los dos meses de iniciar su relación, Brady la sorprendió con la noticia de que su expareja, la actriz Bridget Moynahan, estaba embarazada. Un momento que seguro que no fue fácil pero que han demostrado haberlo superado. A día de hoy, el niño tiene 13 años, se llama Jack y vive con su madre, que parece tener buena relación con el 'quarterback'.

La carta de Gisele que le hizo reflexionar

En uno de los momentos más frágiles del matrimonio, Gisele, todo un 'ángel', le escribió una carta a su marido con todas sus preocupaciones al respecto. No estaba satisfecha con lo que tenían y quiso darle un toque de atención: “Necesitaba un cambio, me dijo que aunque la situación funcionara para mí, no era lo mismo para ella. Porque ella también tiene sus objetivos y sus propios sueños. Hay que trabajar en ambas partes para que la relación funcione para los dos”. Una carta que Brady sigue conservando para seguir aprendiendo de ese valioso mensaje y ser un padre y un marido responsable: “La guardo porque me recuerda que las cosas cambian y evolucionan con el tiempo. Es importante tomar decisiones familiares”. Unas palabras que estos días han retumbado en su cabeza.