El 'quarterback' de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, ha anunciado su retirada a los 44 años. Considerado el mejor de su posición de toda la historia de la NFL, Brady se retira con un récord de siete Super Bowls.

Su equipo, defensor del anillo de campeón de la NFL, no pasó de la ronda divisional al caer el pasado 23 de enero ante los Rams.

La mayor parte de sus logros los alcanzó con New England Patriots, donde militó durante 20 años y conquistó seis de sus siete Super Bowls. La pasada temporada, tras no contar para su equipo de toda la vida, fichó por Tampa Bay y los condujo hacia la Super Bowl contra todo pronóstico.

"Es difícil para mí escribir esto, pero aquí va: ya no voy a hacer ese compromiso competitivo. He amado mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de enfocar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención", aseguró el veterano quarterback.

"Siempre he creído que el deporte del fútbol americano es una propuesta de 'todo incluido': si no hay un compromiso 100 % competitivo, no tendrás éxito, y el éxito es lo que más me gusta de nuestro juego", escribió Brady en Twitter.

"Hay un desafío físico, mental y emocional cada día que me ha permitido maximizar mi máximo potencial. Y he hecho todo lo posible estos últimos 22 años. No hay atajos para el éxito en el campo o en la vida", añadió.