Delirante, divertida, desternillante, genial. La secuencia del camarote de la película Una noche en la ópera es mítica, es historia del cine y, además, ha pasado a la cultura popular convertida en expresión e incluso en un dicho: ¡Esto está como el camarote de los Hermanos Marx! Lo escuchamos muchas veces y a gentes de distintas generaciones. ¿Quién no ha estado en una sala abarrotada de gente en la que apenas te puedes mover? Pero la frase tiene otros significados, y también se emplea para referirse a un grupo de personas, e incluso un asunto, en situación de caos.

Improvisación o guion

Se dice que los diálogos fueron pura improvisación y que el guionista, George S. Kauffman, llegó a decir: ¡Han dicho una frase mía!”. Pero no todos opinan los mismo. Paco López escribe el blog 'Una pizca de cine, música e historia' otra versión. Dice que el todopoderoso Irving Thalberg quería hacer la película más divertida de los Hermanos Marx y exigió a Al Boabserg, otro de los guionistas, una escena que fuera inolvidable. Boasberg fue obediente a pesar de estar harto de las formas de Thalberg y cuando terminó le dijo: "Sr. Thalberg. Ya lo tengo hecho, pero si lo quiere ver tendrá que ir a mi oficina y cogerlo. Yo me marcho a casa. Ahí se lo dejo”. Cuando Thalberg fue al despacho en busca de aquella escena no encontró nada. Los Hermanos Marx ayudaron a buscar, pero no encontraban nada. Hasta que miraron en el techo y allí estaba, recortada en decenas de papelitos y clavados con chinchetas. “Nos costó cerca de cinco horas volver a recomponerlo, pero valía la pena, porque resultó ser el centro de una de las escenas más famosas que hemos hecho”, dijo Groucho.

La del camarote es una de las secuencias más divertidas del cine y su fama es tan grande que no todos saben el nombre de la película. La escena ha sido analizada, homenajeada y versionada. Billy Wilder le rinde homenaje en Con faldas y a lo loco: es la secuencia del tren, cuando las chicas, de la orquesta femenina se suben a la litera de Jack Lemmon, que huye de unos matones vestido de mujer. La litera es pequeña pero, termina tan abarrotada de gente como el camarote de los hermanos Marx.